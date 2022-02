Home

Oggi in piazza Grande manifestazione contro le guerre

19 Febbraio 2022

Livorno 19 febbraio 2022

Oggi a Livorno si terrà la manifestazione Facciamoci sentire contro le guerre

La manifestazione è organizzata dal Coordinamento Cittadino per il

ritiro immediato delle missioni militari all’estero

Queste le ragioni della manifestazione di oggi alle 17 in piazza Grande

“Per fermare l’escalation imperialista in Ucraina I governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, dell’Unione Europea e della Russia insieme ai gruppi affaristici che li sostengono; si contendono il potere con armi ed eserciti giocando sulla pelle delle classi sfruttate.

Per il ritiro immediato delle truppe, delle navi e degli aerei italiani

dall’Europa orientale

Lettonia: truppe con carri armati e cingolati da neve, nell’ambito della

missione “Baltic Guardian” della NATO

Romania: nei pressi di Costanza è presente una squadriglia di 4 caccia

Typhoon nell’ambito della missione “Air Black Storm”

Mar Nero: sono presenti una fregata FREMM, un cacciamine e una portaerei

con caccia F-35

Per fermare l’ampliamento della base USA di Camp Darby; già oggi arsenale e nodo determinante per la logistica di armi e mezzi nel Mediterraneo e non solo.

L’ampliamento della base prevede tra l’altro la creazione di una nuova linea ferroviaria, che trasporterà fino a due treni carichi di armi ogni giorno.

Per impedire l’aumento delle spese militari.

Nel 2022 le spese militari hanno superato i 26 miliardi di euro.

Nel 2021 1 miliardo e 100 milioni sono stati spesi solo per le missioni

militari italiani tra cui gli interventi neocoloniali in Africa”.