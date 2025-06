Home

Cronaca

Oggi incontro pubblico sulla sicurezza a La Rosa organizzato dal Consiglio di Zona

26 Giugno 2025

Livorno 26 giugno 2025

Il Consiglio di Zona 5 ha organizzato per giovedì 26 giugno alle ore 18.00 presso il Circolo Arci La Rosa in via Cuoco, 12, un confronto con i residenti del quartiere La Rosa.

Il tema che verrà affrontato é quello della “Sicurezza urbana”.

Un bene pubblico fondamentale per la vivibilità e il decoro delle città, che mira a migliorare le condizioni di convivenza civile e la coesione sociale, attraverso il rispetto delle norme che regolano la vita nella comunità, nella prevenzione di fenomeni criminali, di degrado urbano e sociale, e altri fattori che possono minare il benessere dei cittadini.

Ringraziamo i residenti del gruppo La Rosa in Festa che ci aiuteranno nella gestione dell’incontro e che si stanno impegnando in prima persona per rendere il quartiere La Rosa più vivo e vivibile.

Saranno presenti per interloquire con la cittadinanza il Dott. Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune di Livorno e la Funzionaria della Polizia Municipale Dott.ssa Michela Pedini.