Oggi inizia il ripristino asfaltatura di via Calatafimi e via degli Archi

Aree pubbliche

13 Febbraio 2023

Oggi inizia il ripristino asfaltatura di via Calatafimi e via degli Archi

Livorno 13 febbraio 2023

Ripristino asfaltatura di via Calatafimi e via degli Archi, le modifiche alla viabilità

Si ricorda che parte oggi, lunedì 13 febbraio un intervento a cura di ILIAD Italia Spa per il ripristino dell’asfaltatura di alcuni tratti di carreggiata di via Calatafimi e via degli Archi, recentemente interessati da lavori di posa cavi e infrastrutture che hanno comportato la manomissione del suolo e del sottosuolo.

L’intervento si concluderà, salvo imprevisti, venerdì 17 febbraio.

In orario di cantiere (8-18) saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, tra le quali il divieto di transito nel tratto di via degli Archi compreso tra l’area pedonale della strada e il varco di collegamento con via Calatafimi (antistante al civico 62 di via degli Archi)

il divieto di transito nel tratto di via Calatafimi compreso tra la carreggiata principale della strada e il varco di via degli Archi, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via Calatafimi tra il fronte civico 37 e il muro perimetrale parallelo a via degli Archi, con relativa abrogazione degli spazi di sosta lato carreggiata gestiti da Tirrenica Mobilità.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

Al di fuori dell’orario di cantiere sarà ripristinata la viabilità originaria.

