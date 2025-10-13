Oggi iniziano i lavori sulla via Traversa livornese
Oggi, lunedi 13 ottobre inizieranno i lavori sulla SP10 Traversa livornese, nel Comune di Rosignano Marittimo. L’intervento interessa il tratto nei pressi dell’attraversamento dell’affluente sinistro del Botro della Giunca, in località Sovita, a pochi chilometri da Castelnuovo della Misericordia.
I lavori prevedono la demolizione del manufatto esistente, la rimozione dell’ultimo tratto di tubazione prefabbricata e la successiva posa in opera di uno scatolare prefabbricato per il ripristino della sezione idraulica. L’intervento, per un costo complessivo di circa 149.000 euro, si concluderà con il rifacimento dell’asfalto e l’installazione della barriera stradale.
L’intervento consentirà di superare il problema delle attuali limitazioni di carico, che vietano il passaggio dei mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate.
Per consentire l’esecuzione delle opere, per tutta la durata dei lavori, prevista dal 13 ottobre al 14 novembre, nel tratto compreso tra il km 10+600 e il km 10+800, sarà in vigore l’ordinanza di chiusura della strada al transito veicolare.
Sul posto è già installata idonea segnaletica di preavviso con indicazione dei percorsi alternativi.