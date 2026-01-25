Home

Oggi la Libertas a Rimini per una sfida di alta classifica

25 Gennaio 2026

Oggi la Libertas a Rimini per una sfida di alta classifica

Livorno 25 gennaio 2026 Oggi la Libertas a Rimini per una sfida di alta classifica

Reduce dal bel successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro Scafati, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna in campo a distanza di tre giorni. Avversaria di turno un’altra grande squadra: Dole Basket Rimini. Palla a due alle 18 di oggi, domenica 25 gennaio al PalaFlaminio di Rimini con arbitri Foti, Terranova e Calella.

La squadra romagnola, dopo otto vittorie consecutive si è inceppata nelle ultime due giornate nella quali ha dapprima perso in casa con Cremona e poi è finita al tappeto sul campo di Rieti. A Coach Sandro Dell’Agnello, però, non sono mancate le attenuanti, visto che la sfortuna sembra essersi accanita sul suo roster. Al PalaSojourner, infatti, erano assenti sia Tomassini e Marini, giocatori di livello assoluto per questo campionato. Ko anche Ogden, è stato rimpiazzato in corso d’opera dall’ex Mestre Alipiev. Out da molti mesi anche Robinson. Eppure, Rimini naviga in posizioni di rilievo e aspira alla promozione diretta. Domani potrebbe recuperare uno tra Tomassini e Marini e allungare le rotazioni e soprattutto dare respiro sugli esterni ad un altro top player come Denegri.

All’andata si impose la Libertas in volata in una delle partite più emozionanti ed avvincenti dell’intera stagione. Gli Amaranto si presentano al PalaFlaminio con il morale alto e con la voglia di proseguire la serie di vittoria. La squadra in Romagna è conscia della difficoltà della sfida, ma anche dell’importanza della posta in palio. Servirà la solita difesa tosta e una percentuale al tiro superiore a quella registrata mercoledì nonostante il limpido successo contro Scafati di Frank Vitucci,