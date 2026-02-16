Home

Oggi la Libertas affronta Cento nel posticipo di campionato

16 Febbraio 2026

Oggi la Libertas affronta Cento nel posticipo di campionato

Livorno 16 febbraio 2026 Oggi la Libertas affronta Cento nel posticipo di campionato

Turno di campionato posticipato al lunedì per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che questa sera – palla a due alle 20.30 alla Baltur Arena con arbitri Moretti, Martellosio e Luchi – se la vedrà con Sella Cento.

Alla luce dei risultati maturati oggi la squadra di Diana, per rimanere agganciata in modo saldo al gruppo di testa, non può che vincere. Sarà facile? Ovviamente no. Cento proviene da cinque sconfitte consecutive, ma è tutt’altro che in disarmo. Anzi. L’essere precipitata ai margini della zona playout impone a Berdini e compagni di alzare la soglia dell’attenzione e della determinazione. Sella Cento trova in Stacy Davis IV il proprio giocatore-chiave. Ala di 1.98 per 107 chili, è pericoloso in avvicinamento a canestro e anche dal perimetro. Se si accende può risolvere le partite perché il suo furore è contagioso e si estende al resto del gruppo. Gruppo per nulla disprezzabile. L’altro americano è Gabe Devoe che di media segna 5 punti in meno del compagno di squadra (14.8 contro i 19.8 di Davis), ma per questo non è meno pericoloso. Anzi: è assai abile a sfruttare i movimenti del connazionale, capaci di aprire il campo per lui, ma anche per gli altri esterni come il giovane Berdini e l’esperto ex Torino Montano. I lunghi sono Tiberti (ex Piombino, tra le altre), Fall ed il ventenne Moretti. Di Paolantonio ha conferito alla sua squadra una fisionomia ben precisa consolidata dai meccanismi messi a punto già nella passata stagione. Le rotazioni girano su dieci uomini e anche questo può essere un fattore.

La Libertas si presenta alla Baltur Arena dopo due vittorie nette con Ruvo di Puglia e Torino e con la voglia di continuare a stupire. La sconfitta maturata nella partita di andata (il 21 settembre sul campo neutro di Brescia alla prima giornata) è un ricordo ancora vivo che fa da monito e da motivazione per gli Amaranto che vogliono infrangere il tabù biancorosso. Anche nella passata stagione, infatti, Sella Cento ebbe la meglio sulla Libertas. Accadde sia in Emilia Romagna che al PalaMacchia. Per cancellare questi precedenti servirà una difesa asfissiante su Davis senza dimenticare di limitare gli altri. Il campo della Baltur Arena è notoriamente molto caldo per cui la squadra di Diana non dovrà accusare cali di concentrazione. La Libertas sarà seguita da 100 tifosi.