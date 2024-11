Home

Cronaca

Oggi “La notte delle edicole”, luci accese per protesta

Cronaca

20 Novembre 2024

Oggi “La notte delle edicole”, luci accese per protesta

Livorno, 20 novembre 2024 Oggi “La notte delle edicole”, luci accese per protesta

Mercoledì 20 novembre si terrà in tutta Italia la terza edizione della “Notte delle edicole”, iniziativa organizzata dal Si.Na.G.I per ricordare l’importanza dell’edicola come fondamentale presidio di democrazia e garanzia di informazione di qualità. Agli edicolanti di tutto il Paese sarà chiesto di lasciare accese le insegne dei loro punti vendita e di radunarsi davanti a una specifica edicola della propria città.

La “Notte delle edicole” sarà organizzata anche a Livorno: a rimanere aperta e con le luci accese sarà, a partire dalle ore 21, l’edicola Sant’Agostino di Renzo Pertici, in piazza Aldo Moro (quartiere Fabbricotti). Il Si.Na.G.I provinciale invita amministratori pubblici, editori, distributori locali e in generale tutta la cittadinanza a partecipare.

La situazione che si è venuta a creare nella filiera editoriale nell’ultimo decennio impone una svolta decisa ed un cambio di rotta. Il Si.Na.G.I. ha ripetutamente proposto di fare un vero accordo di filiera per mettere in sicurezza, almeno per qualche tempo, l’intero sistema: richiesta che dev’essere accolta con urgenza se si vuole mantenere il patrimonio rappresentato dalla filiera editoriale italiana, a iniziare dalla rete di vendita. In questo contesto dev’essere ripensata l’organizzazione della distribuzione locale: quella attuale sta infatti creando enormi difficoltà nella gestione delle edicole e di conseguenza nel servizio ai clienti.

L’edicola è luogo di incontro sociale. L’edicola è presidio territoriale insostituibile. L’edicola è il luogo dove trovi l’informazione di qualità. L’edicola è il presidio del pluralismo dell’informazione. L’edicola è luogo dove la democrazia di un Paese si manifesta.