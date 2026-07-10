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Oggi la prima serata di corse al Caprilli

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10 Luglio 2026

Oggi la prima serata di corse al Caprilli

Livorno 10 luglio 2026

Tanta voglia di correre all’ippodromo Federico Caprilli!

All’atto della dichiarazione dei partenti ben tre corse hanno superato il numero massimo di 12 cavalli, quello consentito dalla pista. La serata avrà inizio alle 20:30 e prevede la disputa di sei corse.

Quella che è diventata la giornata inaugurale della stagione estiva è dedicata a un’istituzione livornese: l’Accademia Navale.

Avremo l’onore di ospitare all’ippodromo il Comandante dell’Accademia, il Contrammiraglio Alberto Tarabotto.

La corsa con maggior dotazione è proprio quella dedicata all’Accademia Navale, un handicap di classe 3 per i cavalli di 3 anni e oltre sui 2.250 metri. Al via si presenta Strong Alpha, il portacolori di Max Allegri che l’anno passato conquistò la Coppa del Mare. Ad accompagnare il maschio, ci sarà la compagna di colori Media che ha nella regolarità il suo punto di forza.

Il peso massimo Cleone Jet ha qualità ma deve dimostrare di sapersi adattare alla pista che, invece, conosce molto bene Mr Coalville, non semplice da interpretare per un allievo fantino. Man With The Plan dopo una lunga assenza sta cercando la forma migliore (forse con l’obiettivo puntato sulla Coppa del Mare) mentre arriva a questa prova dopo una breve pausa Vola Gesso che qui, l’anno passato, mosse i primi passi agonistici.

Il Premio Marina Militare, handicap di classe 4 per i 3 anni sui 1.500 metri, sarà valido anche come Tris – Quarté – Quinté nazionale. Offbeat rappresenta una scuderia in gran forma ma il suo compito non sarà semplice. Nefele ha una sistemazione ponderale possibile e sta correndo bene Sister in Arms. Sorpresa Baia Nera con Dario Vargiu in sella.

PRONOSTICI:

1^ corsa: Vestone – L’Incorreggibile – Puesta de Sol

2^ corsa: Partenope – Lumyra

3^ corsa: Force of Dragon – Nocciola – Brienza

4^ corsa: Offbeat – Nefele – Baianera

5^ corsa: Strong Alpha – Cleone Jet – Man With The Plan

6^ corsa: Emozionedeflorinas – Geronimo Apua – Cicala

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE

DOMENICA 12 LUGLIO

116° PREMIO LIVORNO

GRAN PREMI PER I CAVALLI ANGLO ARABO

ESPOSIZIONE DI AUTO D’EPOCA A CURA DEL GARAGE DEL TEMPO DI CECINA