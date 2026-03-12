Home

12 Marzo 2026

Livorno 12 marzo 2026 Oggi lavori rete idrica in notturna in via Doveri

Dalle ore 21 di giovedì 12 marzo alle ore 6 di venerdì 13 marzo i tecnici di ASA saranno impegnati in via Giuseppe Doveri in un intervento che prevede la posa di una nuova tubazione.

L’intervento rientra nel piano finanziato dal PNRR, finalizzato ad aumentare la resilienza dell’acquedotto cittadino e a migliorare l’affidabilità del servizio idrico. Le attività saranno concentrate nelle ore notturne per ridurre al minimo i possibili disagi per i residenti e per la circolazione.

Per consentire i lavori in condizioni di sicurezza, sarà necessario istituire il divieto di transito veicolare in via Giuseppe Doveri.