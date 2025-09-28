Home

28 Settembre 2025

Oggi le auto storiche protagoniste a Rosignano Marittimo

Rosignano Marittimo (Livorno) 28 settembre 2025

Per la Giornata nazionale ASI del Veicolo d’Epoca, oggi, domenica 28 settembre 2025 appuntamento con l’evento Rosignano e il Museo “I Bronzi” organizzato dal Topolino Club Livorno – Auto e Moto storiche dal 1980, con il contributo del Comune di Rosignano Marittimo.

Le auto partecipanti, una trentina, si raduneranno in piazza San Nicola intorno alle 9.45 per poi fare un giro panoramico scendendo verso i Vecchi Lavatoi (di recente restaurati), salendo quindi verso il Castello con un passaggio (e breve sosta) alla terrazza della Fattoria Arcivescovile con vista del Parco Poggetti. Qui ci sarà l’assessore allo Sport Giuia Quintavalle che porterà un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti all’evento. Il tour nel borgo di Rosignano Marittimo si concluderà con ritorno in piazza San Nicola dove le auto saranno esposte fino alle 12.30.

il percorso