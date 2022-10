Home

Eventi

Oggi le visite ai gioielli della Marina Militare, in porto a Livorno la portaerei Cavour e l’Amerigo Vespucci

Eventi

29 Ottobre 2022

Oggi le visite ai gioielli della Marina Militare, in porto a Livorno la portaerei Cavour e l’Amerigo Vespucci

Livorno 29 ottobre 2022

Oggi le visite ai gioielli della Marina Militare, in porto a Livorno la portaerei Cavour e l’Amerigo Vespucci

Doppia opportunità per chi vuole visitare i gioielli della Marina Militare, solo per oggi sono previste le visite alla portaerei Cavour mentre per la nave scuola Amerigo Vespucci ci sarà più tempo

Gli orari:

L’Amerigo Vespucci in Porto a Livorno, quando visitarla

Nave Vespucci arriverà nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre presso il molo “Capitaneria”, antistante la Capitaneria di Porto della città, e vi sosterà fino al pomeriggio di giovedì 3 novembre.

La sosta nel capoluogo livornese è dovuta alla concomitante mostra fotografica “La nave più bella del mondo“, dedicata al Vespucci, che si svolge presso il Museo della Città di Livorno.

Nell’ambito della sosta saranno garantite delle finestre dedicate alle visite a bordo a favore della popolazione locale nelle seguenti fasce orarie:

Sabato 29 ottobre dalle 16:00 alle 21:00

Domenica 30 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 21:00

Lunedì 31 ottobre dalle 15:00 alle 21:00

Martedì 01 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 21:00

Mercoledì 02 novembre dalle 15:00 alle 21:00

La portaerei Cavour, le visite a bordo

La portaerei Cavour effettuerà a Livorno una sosta operativa i giorni venerdì 28 e sabato 29 ottobre, ormeggiando presso la banchina Alti Fondali.

L’evento costituirà eccezionale occasione per i cittadini per visitare la Portaerei che sarà aperta al pubblico il giorno 29 ottobre

dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

L’ingresso a bordo è consentito con l’utilizzo della mascherina FFP2.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin