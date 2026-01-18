Home

Oggi l'US Livorno ad Agliana per la prima del girone di ritorno

18 Gennaio 2026

Livorno 18 gennaio 2026 Oggi l’US Livorno ad Agliana per la prima del girone di ritorno

Reduce dal bel successo ottenuto sul campo del Don Bosco, in un derby molto atteso che non ha deluso le aspettative dei numerosi spettatori, la SoVeCar US Livorno torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno. In attesa del recupero della penultima giornata di andata contro Rosignano, in programma mercoledì 21 al PalaCosmelli, gli amaranto saranno impegnati in una trasferta insidiosa sul parquet di Agliana.

Si tratta di un impegno particolarmente complicato per la formazione di coach Angella, chiamata a confrontarsi su uno dei campi più difficili del girone contro una squadra che fa dell’esperienza la propria arma principale. I giocatori di punta della compagine verdenera sono infatti ultratrentenni: su tutti spicca Emanuele Rossi, 35 anni, ex Quarrata e miglior realizzatore della squadra con una media di 19,4 punti a partita, vero pericolo pubblico numero uno. Da tenere sotto stretta osservazione anche l’esterno Filippo Giannini (35 anni, 16,5 punti di media) e il playmaker Francesco Nesi, 36 anni, capace di garantire una decina di punti a gara e grande lucidità nella gestione dei ritmi.

Come la US Livorno, anche i ragazzi di coach Giulio Gambassi arrivano all’appuntamento forti di due vittorie consecutive e occupano le posizioni di vertice della classifica con 18 punti, soltanto due in meno rispetto alla truppa amaranto.

La SoVeCar sarà dunque attesa (domenica alle ore 18 all’ITC Capitini) da una prova di grande concretezza e determinazione, nella quale l’intensità difensiva e la capacità di colpire in contropiede potrebbero rappresentare armi decisive.