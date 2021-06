Home

Oggi nonna Pierina Bartoletti compie 102 anni

20 Giugno 2021

Livorno 20 giugno 2021

Ha superato il prestigioso traguardo dei 102 anni nonna Pierina Bartoletti, nata a Livorno il 20 giugno del 1919.

Pierina è molto lucida, ama la lettura e la conversazione ed è sempre piena di entusiasmo.

Del resto è sempre stata molto attiva e si è data tanto da fare lavorando per sostenere la sua famiglia negli anni bui della guerra.

È rimasta vedova molto presto, in tempi difficili, ma è riuscita con tanta buona volontà e con spirito positivo a tirare su i suoi due figli.

Da qualche anno è ospite della residenza di Villa Serena, e anche a questa festa di compleanno a causa delle restrizioni anti-Covid non potranno partecipare persone esterne; tuttavia Pierina non vede l’ora di spegnere le candeline insieme a ospiti e personale di Villa Serena, con la rosa fatta recapitare dal sindaco Luca Salvetti, con gli auguri a nome di tutta la città.

Comunque in questi ultimi mesi Pierina è finalmente riuscita a rivedere i suoi parenti, e conta di poter organizzare nuovamente una bellissima festa con i bis e tris-nipoti che vivono tra Livorno e Cremona, come fu fatto in occasione dei suoi 100 anni

