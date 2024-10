Livorno 30 ottobre 2024. Oggi Open Day sugli Screening Oncologici in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

La USL Toscana Nordovest ricorda che oggi, mercoledì 30 ottobre, il nuovo open day dell’Azienda USL Toscana nord ovest dedicato agli screening oncologici. Agli ingressi degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, saranno attivati i punti informativi per sensibilizzare la cittadinanza ad aderire alle campagne di per la prevenzione oncologica offerti dalla Regione Toscana.

Chi si recherà negli ospedali ASL di Lucca, Livorno, Pontedera, Versilia, Massa, Fivizzano, Pontremoli, Piombino, Barga, Castelnuovo Garfagnana troverà i punti informativi allestiti dall’Asl dove infermieri e ostetriche saranno a disposizione dei cittadini per illustrare l’importanza di partecipare alle campagne di prevenzione e per spiegare come fare per aderire.

Altri punti informativi saranno presenti in altre sedi territoriali, come Case della salute e consultori.

Oltre a ricevere informazioni di dettaglio sugli screening, sarà possibile compilare apposita modulistica pensata per coloro che pur essendo in età da screening non hanno ricevuto l’invito in modo da segnalare il disguido (ad esempio per indirizzo o telefono errato).

Nel ricordare a tutti che lo screening è un percorso di salute che il servizio sanitario offre gratuitamente a coloro che rientrano in determinate fasce di età, la direttrice della struttura Screening Aziendale, Lidia Di Stefano invita tutti i cittadini a fare i test per i quali vengono chiamati. Si tratta infatti di un’opportunità unica, che porta via poco tempo e offre davvero enormi vantaggi.

Gli screening oncologici per prevenire il tumore della mammella, il tumore del collo dell’utero e il tumore del colon retto sono finalizzati alla diagnosi precoce. Il sistema sanitario regionale offre programmi di screening oncologici articolati in percorsi organizzati – dal test fino all’eventuale trattamento e successivi controlli- ai quali si accede senza ricetta medica.

I programmi di screening sono sviluppati dalla Regione Toscana e dall’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) e garantiti dalle Aziende USL della Toscana a tutte le persone residenti o con domicilio sanitario in Toscana.

Lo screening si rivolge a soggetti che non presentano disturbi, in fasce di età considerate potenzialmente a rischio e funziona “a chiamata”: le persone sono invitate a partecipare, tramite lettera dall’Azienda USL di riferimento o dall’ISPRO, e l’adesione è volontaria. Gli screening attualmente attivi sono i seguenti:

LO SCREENING PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA

Il test di screening è la mammografia e si rivolge a:

Donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con intervallo di 2 anni, secondo quanto stabilito a livello nazionale dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

Donne di età compresa tra 45 e 49 anni, con intervallo di 1 anno, in virtù delle disposizioni di estensione regionali (DGR n.875 del 06-09-2016);

Donne di età compresa tra i 70 e i 74 anni, con intervallo di 2 anni, in virtù delle disposizioni di estensione regionali (DGR n.875 del 06-09-2016).

La mammografia consiste in una radiografia del seno che utilizza dosi di raggi X molto basse. È un esame semplice che dura pochi minuti, senza l’utilizzo di farmaci né mezzi di contrasto.

LO SCREENING PER IL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO

I test utilizzati per la prevenzione del tumore del collo dell’utero sono:

Pap test per le donne di età compresa tra i 25 e i 33 anni, con intervallo di 3 anni;

Test HPV per le donne di età compresa tra i 34 e i 64, con intervallo di 5 anni.

LO SCREENING PER IL TUMORE DEL COLON-RETTO

Il test di screening si rivolge a:

Donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni, con intervallo di 2 anni.

Il test di screening è un esame semplice e non doloroso che permette di rilevare nelle feci la presenza di sangue occulto, cioè non visibile ad occhio nudo. Il test consiste nella raccolta di un piccolo campione di feci da inserire in una provetta, che viene poi analizzato in laboratorio.

Per saperne di più visitare il sito della regione Toscana dedicato agli screening https://www.regione.toscana. it/-/screening-oncologici