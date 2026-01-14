Home

Cronaca

Aree pubbliche

Oggi parte la riqualificazione di via Serristori

Aree pubbliche

14 Gennaio 2026

Oggi parte la riqualificazione di via Serristori

Livorno, 14 gennaio 2026 Oggi parte la riqualificazione di via Serristori

Partiranno oggi, mercoledì 14 gennaio, i lavori per la riqualificazione di via Serristori. Il progetto era stato anticipato un anno fa, in occasione della presentazione del piano degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche da strade e marciapiedi della città.

Quello in via Serristori sarà uno degli interventi di riqualificazione destinati a dare un aspetto nuovo alla città. Via Serristori, che ha il suo naturale prolungamento in via Buontalenti, rappresenterà infatti, in via prioritaria, l’asse di collegamento (una vera e propria porta d’accesso) tra via Cairoli e le aree mercatali, interessate a loro volta dall’importante progetto di rigenerazione in corso.

“Questi lavori – dichiara infatti l’assessora alla mobilità sostenibile, alla cura della città e all’accessibilità Giovanna Cepparello – concertati con la Consulta delle Disabilità e con il garante Valerio Vergili, progettisti gli architetti Luca Barsotti e Francesco Fiumalbi, creeranno una strada di accesso alla nuova area mercatale totalmente accessibile e curata. Nella progettazione sono state messe in atto le strategie che l’amministrazione ha definito in questi anni, prevedendo nuovi alberi e parcheggi drenanti, che trasformeranno la strada in un luogo più fresco e accogliente”.

Allo stato attuale via Serristori risulta poco accessibile, per la presenza in alcuni tratti di auto parcheggiate a metà sul marciapiede che espongono i pedoni a situazioni di pericolo, per la mancanza di percorsi con codice Loges per non vedenti, per la mancanza di discesine di raccordo tra piano stradale e marciapiede. Una strada, quindi, dove le persone con disabilità motorie possono andare incontro a rischi e difficoltà. L’intervento, che rientra nell’ambito del PEBA, punterà innanzitutto a rendere la strada accessibile, attuando tutti gli accorgimenti necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche, a cominciare dalla completa riqualificazione dei marciapiedi.

Nella via, principalmente sul lato nord, troveranno collocazione alcune alberature ospitate in piccole aiuole, in grado di creare comunque zone d’ombra e di ristoro soprattutto nei mesi estivi.

La strada ospiterà una nuova piazzetta, là dove c’era il chiosco inutilizzato, rimosso nei mesi scorsi. Questa piazzetta sarà inglobata e connessa con il marciapiede esistente, e potrà ospitare l’attività ambulante che la mattina insiste nella zona, dal martedì al sabato. Perimetralmente all’area sistemata troveranno posto gli stalli dei furgoni di vendita, non più disposti disordinatamente in carreggiata.

Del resto l’ampiezza della strada consente la realizzazione di marciapiedi che non saranno più promiscui con gli stalli per la sosta delle auto.

La desigillatura, coerentemente con gli strumenti urbanistici di cui il Comune di Livorno si è dotato, riguarderà una consistente parte di carreggiata di via Serristori attualmente in asfalto. Tale superficie diventerà permeabile, grazie alla realizzazione negli strati sottostanti di un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche.

La nuova pavimentazione, drenante e inerbante, oltre ad assicurare miglioramento ambientale ed architettonico contribuirà a mitigare il calore estivo e favorirà, grazie al terreno umido, l’attecchimento delle alberature.

In occasione di questo intervento, ASA, azienda che lavora a stretto contatto con il Comune effettuando interventi preventivi sui sottoservizi volti a massimizzare la qualità delle opere stradali realizzate, provvederà alla sostituzione della vecchia conduttura idrica in fibrocemento che passa sotto via Serristori.

I lavori partiranno con la modifica dell’isola spartitraffico. Banchi e furgoni troveranno temporanea collocazione nel tratto di via di Franco prossimo a via del Cardinale.

Queste le principali modifiche alla viabilità che saranno in vigore (ordinanza n. 20/2026) fino al 12 marzo:

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Serristori adiacente all’isola spartitraffico compresa tra via dei Carabinieri e via Pietro Cossa;

• istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto di via dei Carabinieri compreso tra il civico 30 e via Serristori, con limite di velocità di 30 km/h;

• divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via dei Carabinieri compreso tra il civico 28 e l’intersezione con via Serristori, con istituzione di un attraversamento pedonale;

• abrogazione dell’attraversamento pedonale situato in via Pietro Cossa in prossimità dell’intersezione con via Buontalenti, e istituzione di un attraversamento pedonale in prossimità del civico 5 sempre di via Cossa, con divieto di sosta per metri 10 lungo entrambi i lati;

• divieto di sosta con rimozione forzata per metri 5 in prossimità del civico 4 di via Serristori;

In orario 7–14, sempre fino al 12 marzo, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via di Franco compreso tra via Sant’Omobono e via del Cardinale. Lo spazio riservato al veicolo di una persona con disabilità sarà spostato in prossimità del civico 26 di via di Franco, con relativo divieto di sosta.