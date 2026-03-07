Home

Oggi parte Mostri Sacri Festival: a Livorno torna la kermesse che celebra i miti della musica italiana

Livorno 7 marzo 2026

Inaugurazione oggi presso Spazio coworking con la “Mostra dei Mostri”, un viaggio tra illustrazioni inedite, miti marini e contaminazioni pop

Torna il Mostri Sacri Festival, la kermesse organizzata da Mangiadischi APS con la direzione artistica del cantautore Giorgio Mannucci (Premio Ciampi). Giunto alla sua sesta edizione, il festival si conferma un appuntamento diffuso che anima la città attraverso cinema, arti visive e musica dal vivo, nato per rendere omaggio e rivivere l’eredità dei grandi “mostri sacri” della canzone d’autore.

L’inaugurazione: la “Mostra dei Mostri”

Il viaggio inizia oggi alle ore 18:00 presso Spazio coworking (Via Ginori, 29) con l’apertura della Mostra dei Mostri. L’esposizione raccoglie le opere inedite dei vincitori del contest della passata edizione, chiamati a tradurre in immagini l’universo musicale italiano. L’evento sarà accompagnato dalla selezione musicale di Alessio Carnemolla, per trasformare l’inaugurazione in un momento di festa e condivisione.

Gli artisti in esposizione

• Matteo Gobbi (in arte CAP): Illustratore ravennate che mescola la forza dell’hip hop al dinamismo del sampling visivo. Per il festival presenta la BOSOZOKU CAP.sule Collection, ispirata alle gang motociclistiche giapponesi e ai testi di Battiato. È inoltre l’autore della locandina ufficiale: una Scilla mitologica che fonde l’ambiente acquatico livornese con l’estetica della storica copertina di Canarino Mannaro di Mina.

• Tiziana Ricci: Graphic designer carrarese, espone il progetto “Musica per il palato”, tre illustrazioni che rappresentano metaforicamente i diversi modi di “assaporare” il suono.

• Laura Lupini: Disegnatrice romana, propone opere ispirate ai capolavori di Gino Paoli, Mina e Fabrizio De André, traducendo in segni grafici l’emozione dei testi senza tempo.

La location: Spazio coworking

Non solo un luogo fisico, ma una piattaforma di connessioni per artisti e creativi. Spazio si conferma un punto di incontro capace di generare scambi e progetti collettivi, cornice ideale per ospitare l’anima multidisciplinare del festival.

La ‘Mostra dei Mostri’ resterà aperta l’8, 15 e 21 marzo (16:30-19:00) e si concluderà sabato 28 con ‘Mostri sacri party’, un finissage a ritmo italo disco a cura dell’artista Ciulla. L’ingresso è gratuito e le opere sono disponibili per l’acquisto.

Il programma del Festival 2026

• Sabato 14 marzo (ore 21:00) | Nuovo Teatro delle Commedie: finale del primo concorso musicale di MSF dedicato al “Viaggio nella canzone italiana”. Il vincitore si aggiudicherà l’apertura del concerto finale al The Cage.

• Lunedì 16 marzo | Cinema Quattro Mori: Proiezione del film “Paolo Conte, via con me”. A seguire, talk con il regista Giorgio Verdelli, intervistato dal critico cinematografico Marco Bruciati e da Giorgio Mannucci.

• Domenica 22 marzo (dalle 16:30) | The Cage Theatre: gran finale con i live di Dente, Maestro Pellegrini, Violet e Lara Gallo. Ad arricchire l’evento, il “Mostri Sacri Market” con banchetti a tema selezionati da Mangiadischi.

Mostri Sacri Festival è patrocinato dal Comune di Livorno e realizzato in collaborazione con The Cage Theatre, Nuovo Teatro delle Commedie, Kinoglaz, Cinema Teatro Quattro Mori, Premio Ciampi e Spazio Coworking.