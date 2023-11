Home

25 Novembre 2023

Livorno 25 novembre 2023 – Oggi pomeriggio la Fiaccolata per Giulia in piazza Grande

Una fiaccolata silenziosa in piazza Grande per accendere i riflettori sulla carneficina di donne e ragazze che non ha registrato negli anni battute di arresto

Si terrà oggi pomeriggio, un presidio in piazza Grande dalle 17,30 alle 18,30, organizzato dall’Amministrazione Comunale che invita la cittadinanza e i giovani di tutte le età a essere presenti fisicamente e con il cuore. La Protezione Civile comunale sarà di supporto e distribuirà le fiaccole.

“La prevenzione prima di tutto” sono le parole della vicesindaco Libera Camici con delega alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

“Condivido la necessità prosegue – oramai non più rinviabile, di approvare una legge che introduca, in tutte le scuole, l’educazione al rispetto e all’affettività.

Non è sufficiente aumentare leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze già compiute: è necessario fare prevenzione, promuovere l’educazione e fornire gli strumenti per conoscere e riconoscere le varie forme di violenza

