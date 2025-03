Home

8 Marzo 2025

Livorno 8 marzo 2025 Oggi pomeriggio la Libertas gioca in anticipo a Piacenza

Oggi, sabato 8 marzo l’anticipo (palla a due al PalaBanca di Piacenza alle 18 con arbitri Miniati, Praticò e Agnese) per la Libertas. E’ un delicatissimo scontro diretto per la salvezza. Assigeco, infatti, occupa l’ultimo posto in classifica con dieci punti e attende gli Amaranto per gettare benzina sul fuoco della speranza di agganciare i playout. La squadra di Manzo, infatti, dopo la Libertas giocherà in casa anche con Orzinuovi e Forlì per un trittico che dirà tutta la verità sul suo destino. Di certo questa contro gli Amaranto, per gli Emiliani, è l’ultima spiaggia.

E’ quindi palese che servirà una prestazione perfetta per portare a casa i due punti. La squadra si presenta a Piacenza al completo.

I padroni di casa trovano nell’ex Cividale Marks uno dei loro punti di forza, visto che viaggia a quasi 20 punti di media a partita. Per vincere, la Libertas dovrà limitarne la pericolosità offensiva. Per il resto la squadra di coach Manzo può contare su una panchina lunga visto ben 9 i giocatori che stanno in campo da 17’ minuti in su. E questo significa che agli Emiliani non fanno difetto soluzioni, rotazioni e alternative. La Libertas – che sarà sostenuta da numerosi tifosi – dovrà fare grande attenzione, perché questa ha tutta l’aria di essere una partita trabocchetto.