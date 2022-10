Home

28 Ottobre 2022

Oggi pomeriggio si riunisce il consiglio comunale, i punti in discussione

Livorno, 28 ottobre 2022 – Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per oggi, venerdì 28 ottobre, alle ore 14.30.

Questi i punti all’ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Regolamento per organismi di partecipazione decentrata – Modifica

4. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Toscana, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalvetti, il Comune di Rosignano Marittimo e l’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere relativa ad alcune attività inerenti la gestione della riserva naturale regionale “Monti Livornesi”.

5. Proposta di emendamento della consigliera Simoni alla “Modifica del Regolamento Servizi Educativo-Scolastici sezione n. 4 servizio ludotecario e ludobus”.

6. Modifica del Regolamento Servizi Educativo-Scolastici sezione n. 4 servizio ludotecario e ludobus.

7. DUP 2022-2024: modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

8. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Prospetti n. 22/94, n. 22/89 e n. 22/92

9. Variante al R.U. per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero. Adozione

10. Atto di indirizzo presentato dai consiglieri Caruso, Barale, Fenzi, Ghiozzi, Pacini, Romiti, Simoni, Sorgente, Vaccaro, Cecchi, Marengo, Di Cristo, Ferretti, Agostinelli, Bianchi, Nasca, Mirabelli, Semplici e Lucetti: “Ricorrenza dei 125 anni della presenza salesiana a Livorno”.

12. Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) Ordine del giorno presentato dai consiglieri Ghiozzi, Perini, Pacciardi, Di Liberti e Romiti: “Realizzazione di un impianto di rigassificazione nel porto di Piombino ed a sostegno del gasdotto Barcellona- Livorno”;

b) Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “OLT e imposte comunali”;

c) Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “No ad ulteriore rigassificatore a Livorno”.

12. Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Perini e Di Liberti: “Per chiedere la sospensione dei lavori di stombamento del Rio Maggiore”;

b) Mozione presentata dai consiglieri Barale, Panciatici, Trotta, Sorgente, Ghiozzi e Romiti: “Progetto stombamento Rio Maggiore”.

13. Mozione presentata dai consiglieri Sassetti, Marengo, Tomei e Mirabelli: “Recupero lapidi marmoree e bronzee ex deposito ATL”.

14. Mozione presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo della legalità e della trasparenza da parte degli enti locali – Impegno per i comuni a costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia che coinvolgono le Amministrazioni”.

15. Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) Mozione presentata dai consiglieri Cecchi, Simoni, Pacini, Ferretti, Corniglia, Marengo, Mirabelli, Bianchi, Agostinelli e Tornar: “Fibromialgia, una patologia invisibile – verso un percorso di sensibilizzazione”;

b) Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Interventi rivolti al riconoscimento della fibromialgia e alla cura del malato”.

16. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Servizio di accompagnatore a bordo degli scuolabus”.

17. Mozione presentata dai consiglieri Simoni, Cecchi e Pacini: “Sostegno delle donne iraniane”.

Autoemendamento alla mozione presentato dai proponenti.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sia accedendo al canale YouTube Consiglio Comunale Livorno (https://www.youtube.com/channel/UCFIPW8KQDezApS4fOyJCh4g) che alla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud (https://livorno.consiglicloud.it/home).

