Oggi, presentazione nuovi mezzi per la raccolta differenziata e incontro con i cittadini per il compostaggio a Villa Mimbelli

22 Settembre 2021

A Villa Mimbelli si presentano i nuovi mezzi per la raccolta differenziata – A seguire incontro con i cittadini sul compostaggio domestico

Oggi, mercoledì 22 settembre, ore 16 e ore 17 nel parco di Villa Mimbelli – Via S. Jacopo in Acquaviva 65

Livorno, 22 settembre 2021

Comune di Livorno e Aamps terranno oggi, mercoledì 22 settembre, due iniziative all’interno del parco di Villa Mimbelli (via S. Jacopo in Acquaviva 65).

Alle ore 16 è prevista la presentazione alla stampa dei nuovi mezzi AAMPS per la differenziazione dei rifiuti.

Alle ore 17 è in programma un incontro formativo, rivolto a tutta la cittadinanza, con un esperto di compostaggio domestico, nell’ambito del progetto già avviato da Comune e Aamps che consente ai cittadini di richiedere un bio-composter in comodato d’uso gratuito per effettuare il compostaggio nei condomini ma anche in singole unità abitative.

È prevista la registrazione video dell’incontro formativo e la successiva pubblicazione sulla pagina aziendale di Aamps.

Saranno presenti Giovanna Cepparello, assessore all’ambiente del Comune di Livorno, e Raphael Rossi, amministratore unico di Aamps.

