Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Oggi si litiga per niente: Luna in Capricorno in quadrato con Venere in Ariete

Fenomeni Astrologici

15 Maggio 2025

Oggi si litiga per niente: Luna in Capricorno in quadrato con Venere in Ariete

Oggi si litiga per niente: Luna in Capricorno in quadrato con Venere in Ariete

Luna in Capricorno in quadrato con Venere in Ariete

(15-16 maggio, ma lo sentiremo tutti!)

Oggi il cielo ci mette alla prova sul fronte delle emozioni.

Non è il giorno ideale per nuovi amori o per riconciliazioni dolci: prevalgono tensioni, nervosismi, incomprensioni.

Le figure femminili (madri, sorelle, colleghe) potrebbero sembrarci insopportabili… o forse siamo noi ad essere più suscettibili?

Chi ha vena artistica rischia di entrare in quel loop frustrante: crei, non ti piace, distruggi tutto. E ricominci da capo.

Non arrabbiarti: è solo la quadratura che ti fa vedere tutto storto.

Anche fisicamente, soprattutto per le donne, potrebbero farsi sentire fastidi come crampi e irritabilità.

La soluzione? Pazienza e distacco. Oggi meglio non forzare le relazioni.

Domani il cielo sarà già diverso.

È solo una nuvola passeggera. Respira, lascia correre