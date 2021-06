Home

28 Giugno 2021

Oggi si ricordano le vittime del bombardamento del 1943, appuntamento ore 10 davanti all’ITI

Cerimonia per ricordare le vittime del bombardamento del 28 giugno 1943

Appuntamento ore 10 davanti all’Istituto Tecnico Industriale “Galilei”

Livorno, 28 giugno 2021

Il 28 giugno 1943 Livorno subì un pesante bombardamento aereo che causò la morte di numerosi civili che avevano cercato riparo nei rifugi allestiti dal regime fascista, inconsapevoli della loro inadeguatezza.

Fra i luoghi colpiti ritroviamo l’ex rifugio di via Galilei dove perirono molti cittadini.

Per ricordare e commemorare le vittime della Seconda Guerra Mondiale, lunedì 28 giugno alle 10.00 di fronte all’Istituto Tecnico Industriale “Galilei”, in via in via Galilei, si terrà una breve cerimonia promossa da Anpi, Anppia, Associazione nazionale ex internati, Aned-Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Interverrà la vicesindaca Libera Camici in rappresentanza del Comune di Livorno.

In ricordo del tragico evento verrà suonata l’originale sistema antiallarme aereo, che si trova ancora nell’istituto scolastico.

Dopodiché i partecipanti alla cerimonia si sposteranno in altri luoghi (via Mastacchi, via delle Sorgenti) dove si sono avute molte vittime di quella tragica giornata di bombardamenti.

