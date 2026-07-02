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Ogni secondo conta, militari Roan addestrati a salvare vite umane

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2 Luglio 2026

Ogni secondo conta, militari Roan addestrati a salvare vite umane

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 2 luglio 2026 Ogni secondo conta, militari Roan addestrati a salvare vite umane

Si è concluso con successo il corso di formazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) in favore del personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza, tenutasi presso le sedi di Portoferraio e Piombino, ed esteso anche al personale dei locali Comandi di Compagnia, finalizzato a rafforzare le capacità di reazione e di intervento in situazioni, operative e non, in cui si potrebbero profilare “emergenze sanitarie”.

L’attività didattico-addestrativa promossa dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno è stata curata da formatori certificati e volontari delle Misericordie della Toscana, si è articolata in sessioni teoriche e pratiche, consentendo ai partecipanti di acquisire e consolidare competenze nella rianimazione cardio-polmonare (RCP) e nell’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), anche simulando scenari realistici.

Al termine del percorso, 53 finanzieri hanno conseguito la qualifica di “Esecutore BLSD Adulto e Pediatrico per Laici”. “La formazione dei finanzieri costituisce priorità per il Corpo”, riferisce il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno. I corsi appena terminati sono finalizzati a incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a favorire un servizio di primo soccorso negli approdi a più alta vocazione e densità turistica (Cavo, Isola di Montecristo, Isola di Pianosa, Marciana Marina, Marina di Campo, Pontedoro, Porto Azzurro, Rio Marina, Salivoli) in alcune delle quali le unità navali della Sezione Operativa Navale di Portoferraio, saranno rischierate, in particolare, nel corso della stagione estiva, nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, disposto dal Ministero dell’Interno.

“Questa giornata formativa, che abbiamo organizzato come Misericordia di Portoferraio insieme alle Misericordie di Porto Azzurro, di Pomonte e di Piombino, rientra appieno nelle nostre attività d’istituto volte alla diffusione della cultura del primo soccorso”, dichiara il Governatore della Misericordia di Portoferraio. “È di fondamentale importanza formare chi, operando quotidianamente sul territorio, può trovarsi a intervenire prima ancora dell’arrivo del mezzo di soccorso sanitario, trovandosi già su strada o, in questo caso specifico, in mare. Per le nostre Misericordie è un assoluto onore poter collaborare fattivamente con chi, ogni giorno, vigila sulla sicurezza e sulla tutela dell’ordine pubblico. Una sinergia, questa, che sentiamo ancor più preziosa e necessaria in un momento storico in cui, purtroppo, le nostre squadre di volontari si trovano sempre più spesso a essere vittime di ingiustificate aggressioni durante lo svolgimento del proprio servizio.”

L’iniziativa conferma l’impegno della Guardia di finanza nella formazione continua del personale, nella consapevolezza che preparazione, tempestività e professionalità possono fare la differenza nei momenti più critici nonché contribuire in concreto alla salvaguardia della vita umana.