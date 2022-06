Home

23 Giugno 2022

Oipa: I piccoli di gabbiano che camminano in strada non sono abbandonati. Ecco come comportarsi

Livorno 23 giugno 2022

In questo periodo, girando per la città, molte persone hanno visto molti piccoli di gabbiano che camminano in strada, parchi e parcheggi da soli come se fossero abbandonati, e ci stanno arrivando moltissime telefonate per segnalare questi esemplari.

OIPA Italia Odv, sezione di Livorno e provincia rappresentata dalla delegata Morelli Alessia vuole dare indicazione ai cittadini su come comportarsi in queste occasioni.

I pulli (cuccioli) di gabbiano si allontanano spontaneamente dal nido quando ancora non sono autosufficienti, ma restano comunque sotto al controllo dei genitori che continuano ad occuparsene e ad alimentarli.

Se trovate un piccolo lasciatelo stare dov’è e non toccatelo, non provate ad alimentarlo, ci pensano i genitori e nel giro di pochi giorni voleranno via;

avere un comportamento diverso da questo potrebbe essere pericoloso sia per chi tenta di avvicinarli rischiando di essere ferito, sia per i pulli che possono essere a quel punto rifiutati dalla madre.

Contattate le associazioni solo nel caso in cui il piccolo sia ferito o in grave pericolo.

Ricordiamo inoltre che i gabbiani reali sono una specie protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157

