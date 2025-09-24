Olga, abbandonata a maggio, cerca nuova famiglia
Livorno, 23 settembre 2025 Olga, abbandonata a maggio, cerca nuova famiglia
Olga è un cane femmina, meticcio simil bull terrier, di circa due anni. Lo scorso maggio è stata trovata vagante e priva di microchip e in tutti questi mesi nessuno ha mai risposto all’appello di ricerca di proprietario diramato dal canile.
Attualmente è uno dei 57 ospiti della “Cuccia nel bosco” in attesa di adozione. Olga è un vulcano di energia: è vivace e sempre pronta a giocare. È socievole con le persone e brava al guinzaglio.
È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2).
Fino al 30 settembre il canile sarà aperto:
Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
Venerdì 8.30-12.30
Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
Domenica 11.00-12.30
Dal primo ottobre scatterà l’orario invernale, consultabile sulla pagina della Rete Civica dedicata al canile: https://www.comune.livorno.it/
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere all’indirizzo animali@comune.livorno.it.