24 Settembre 2025

Livorno, 23 settembre 2025 Olga, abbandonata a maggio, cerca nuova famiglia

Olga è un cane femmina, meticcio simil bull terrier, di circa due anni. Lo scorso maggio è stata trovata vagante e priva di microchip e in tutti questi mesi nessuno ha mai risposto all’appello di ricerca di proprietario diramato dal canile.

Attualmente è uno dei 57 ospiti della “Cuccia nel bosco” in attesa di adozione. Olga è un vulcano di energia: è vivace e sempre pronta a giocare. È socievole con le persone e brava al guinzaglio.

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2).

Fino al 30 settembre il canile sarà aperto:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30

Dal primo ottobre scatterà l’orario invernale, consultabile sulla pagina della Rete Civica dedicata al canile: https://www.comune.livorno.it/ it/vivere/canile-municipale- la-cuccia-nel-bosco.

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere all’indirizzo animali@comune.livorno.it.