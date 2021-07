Home

Olimpiadi di Tokyo, gli auguri della presidente Bessi agli atleti livornesi

19 Luglio 2021

Olimpiadi di Tokyo, gli auguri della presidente Bessi agli atleti livornesi

Livorno 19 luglio 2021

Gli auguri della presidente Bessi agli atleti della provincia impegnati ai Giochi olimpici di Tokyo

“Desidero inviare un grande imbocca al lupo agli atleti e alle atlete del nostro territorio che saranno presenti alle Olimpiadi di Tokyo”.

Questo l’augurio rivolto dalla presidente della Provincia Marida Bessi, agli sportivi della provincia livornese che fanno parte della delegazione italiana in Giappone.

“Partecipare ad un’Olimpiade è il sogno di ogni sportivo e la nostra provincia ha sempre vantato numerosi partecipanti, molti dei quali hanno raggiunto risultati di grandissimo valore.

In questa edizione, infatti, il nostro territorio si colloca al primo posto tra le province italiane, nel rapporto atleti partecipanti/popolazione, a testimonianza di un amore per lo sport, vissuto come impegno personale, che rinnova una tradizione consolidata da tempo.

Questa sarà anche un’edizione dei giochi olimpici caratterizzata dalla pandemia, senza la presenza del pubblico e con molte limitazioni durante la permanenza nel villaggio olimpico, che da sempre rappresenta un luogo di grande scambio culturale tra atleti di tutto il mondo.

Per questo vorrei far arrivare ai nostri rappresentanti e ai loro tecnici, tutto il nostro calore e sostegno, in attesa di vivere con loro le emozioni delle gare”.

La delegazione di atleti provenienti dalla provincia di Livorno vanta 9 partecipanti, 6 ragazze e 3 ragazzi:

GIULIA ARINGHIERI, Livorno, volley paraolimpica

TOMMASO CHELLI, Livorno, tiro con pistola

GABRIELE DETTI, Livorno, nuoto

SARAH FAHR, Piombino, volley

FRANCESCA FANGIO, Livorno, nuoto

SARA FRANCESCHI, Livorno, nuoto

ALDO MONTANO, Livorno, scherma

ELENA PIETRINI, Livorno, pallavolo

IRENE VECCHI, Livorno, scherma

A loro possiamo aggiungere idealmente anche il nuotatore Matteo Ciampi, atleta residente a Latina ma che da anni si allena a Livorno.

Della delegazione italiana fanno parte anche i tecnici:

MARCO CIARI, Livorno, scherma paraolimpica

STEFANO FRANCESCHI, Livorno, nuoto

STEFANO MORINI, Livorno, nuoto

FILIPPO VOLANDRI, Livorno, tennis

Un augurio di buon lavoro anche agli altri tecnici presenti in alcune delegazioni straniere:

ANDREA BALDINI, Livorno, scherma Nazionale Turchia

ANTONIO GIACOBBE, Cecina, pallavolo Nazionale Tunisia

FRANCESCO MARRAI, Livorno, vela Nazionale Brasile

NICOLA ZANOTTI, Livorno, scherma Nazionale India

