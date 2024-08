Home

Olimpiadi Parigi 2024, Andy Diaz racconta il significato profondo della vittoria e il suo percorso

12 Agosto 2024

Livorno 12 agosto 2024 – Olimpiadi Parigi 2024, Andy Diaz racconta il significato profondo della vittoria e il suo percorso

L’atleta cubano naturalizzato italiano Andy Diaz è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con una medaglia al collo, simbolo del suo successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con emozione e gratitudine, Diaz ha raccontato il significato profondo di questa vittoria e il percorso che lo ha portato a realizzare il suo sogno.

“Prendere questa medaglia l’avevo promesso all’Italia,” ha dichiarato Diaz all’arrivo. “Lo avevo promesso a tutte le persone che mi hanno sostenuto, alle Fiamme Gialle, che sono state fondamentali per il mio percorso per diventare cittadino italiano e per continuare a fare atletica e sognare. Questa medaglia la dedico all’Italia, a tutte le persone che sono state al mio fianco, alla Guardia di Finanza che dal primo momento mi ha dato una mano.”

Diaz, che ha gareggiato per la prima volta con la maglia azzurra, ha sottolineato l’importanza di questa esperienza: “Ormai tutte le prossime gare le devo vincere, non ho altra opzione.”

Il suo viaggio verso il successo è iniziato in Italia, dove l’Atletica Libertas Livorno ha giocato un ruolo cruciale. “In Italia, la Libertas Livorno è stata importante fin dall’inizio, con Locatelli presidente e Iannone. Con loro e il mio allenatore Fabrizio, ho iniziato questo percorso bellissimo. Sono arrivato senza niente e mi è stato subito dato un posto dove dormire, riposarmi e mangiare, poi abbiamo pensato ad allenarci. Siamo partiti da zero e ora ho una medaglia olimpica.”

Per Diaz, il successo va oltre la pista: è un messaggio di speranza e riscatto per chi lascia il proprio paese in cerca di un futuro migliore. “Il mio percorso in Italia è sportivo, ma soprattutto umano. Ero arrivato con un sogno: vincere una medaglia olimpica, una medaglia mondiale. Oggi ancora non ci credo: ho una bella medaglia al collo e ho portato pure la mamma con me a una gara così importante.”

Con queste parole, Andy Diaz non celebra solo la sua vittoria, ma rende omaggio a tutte le persone che hanno creduto in lui, sottolineando l’importanza di sostenere chi arriva in Italia con il sogno di un futuro migliore.