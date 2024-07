Home

Sport

Olimpiadi Parigi 2024, ecco chi sono gli atleti livornesi e toscani che partecipano

Sport

26 Luglio 2024

Olimpiadi Parigi 2024, ecco chi sono gli atleti livornesi e toscani che partecipano

Livorno 26 luglio 2024 – Olimpiadi Parigi 2024, ecco chi sono gli atleti livornesi e toscani che partecipano

E’ il giorno dell’avvio ufficiale delle Olimpiadi di Parigi e Livorno sarà presente con ben nove atleti alle Olimpici e due atleti paralimpici

A rappresentare Livorno a Parigi 2024 saranno gli atleti Simone Alessio; Francesca Fangio; Sara Franceschi; Antilai Sandrini; Pietro Torre; Irene Vecchi.

A questi livornesi si aggiungono tre atleti tesserati con l’Atletica Livorno: Ilaria Accame – Savona, 31 agosto 2001 – Atletica 4X100; Diego Pettorossi – Bologna, 13 gennaio 1997 – Atletica 200 metri; Andy Diaz – Cuba, 25 dicembre 1995 – Salto triplo

Gli atleti labronici che parteciperanno ai diciassettesimi Giochi paralimpici sono; Giulia Aringhieri, Sitting Volley e Christian Volpi, canoa 200mt

Questo il saluto del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani agli atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici estivi di Parigi ed a coloro che parteciperanno ai diciassettesimi Giochi paralimpici estivi che si svolgeranno sempre nella capitale della Francia :

“Ancora una volta la Toscana sarà ben rappresentata e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione.

Come toscani, in quanto facenti parte a tutti gli effetti del movimento sportivo regionale, desidero considerare non solo gli atleti nati nella nostra terra, ma anche coloro che appartengono a società toscane o che hanno scelto di allenarsi nelle nostre strutture e con i nostri tecnici.

La Toscana, alla luce delle convocazioni, si conferma una terra di eccellenza non solo per lo sport di base ma anche per quello di vertice. L

a squadra delle atlete e degli atleti toscani che prenderà parte ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi è assai qualificata e sarà certamente in grado di regalare grandi soddisfazioni all’Italia.

Alle ragazze e ai ragazzi che rappresenteranno la Toscana, portando in alto il nome e il valore del nostro sport, giunga il saluto e l’incoraggiamento mio personale e della Regione. Forza, la Toscana è con voi!”.

I nomi e le schede di tutti gli atleti toscani che partecipano a giochi olimpici e paralimpici Parigi 2024

Olimpiadi Parigi 2024, ecco chi sono gli atleti livornesi e toscani che partecipano

Atleti olimpici

Nome e cognome Luogo e data di nascita Disciplina Simone Alessio Livorno 14 aprile 2000 Taekwondo Scheda Lorenzo Bacci Firenze

14 dicembre 1994 Tiro a segno Scheda Martina Batini Pisa

17 aprile 1989 Scherma Scheda Alberto Bettiol Poggibonsi (Si)

29 ottobre 1993 Ciclismo Scheda Anna Bongiorni Pisa

15 settembre 1993 Atletica Scheda Rachele Bruni Firenze

4 novembre 1990 Nuoto Scheda Tommaso Chelli Livorno

24 settembre 1995 Tiro a segno Scheda Gabriele Cimini Pisa

9 giugno 1994 Scherma Scheda Gabriele Detti Livorno

29 agosto 1994 Nuoto Scheda Leonardo Fabbri Bagno A Ripoli (Fi)

15 aprile 1997 Atletica Scheda Francesca Fangio Livorno

17 agosto 1995 Nuoto Scheda Sara Franceschi Livorno

1 febbraio 1999 Nuoto Scheda Vittoria Guazzini Pontedera (Pi)

16 dicembre 2000 Ciclismo Scheda Chiebuka Emmanuel Ihemeje Carrara (Ms)

9 ottobre 1998 Atletica Scheda Niccolò Mannion Siena

14 marzo 2001 Basket Scheda Anna Chiara Mascolo Firenze

5 giugno 2001 Nuoto Scheda Filippo Megli Firenze

10 maggio 1997 Nuoto Scheda Aldo Montano Livorno

18 novembre 1978 Scherma Scheda Lara Mori Montevarchi (Ar)

26 luglio 1998 Ginnastica Scheda Nicholas Mungai Pistoia

4 luglio 1993 Judo Scheda Lorenzo Musetti Carrara

3 marzo 2002 Tennis Scheda Jasmine Paolini Castelnuovo Garfagnana (Lu)

4 gennaio 1996 Tennis Scheda Gabriele Rossetti Firenze

7 marzo 1995 Tiro a volo Scheda Irene Siragusa Poggibonsi (Si)

23 giugno 1993 Atletica Scheda Claudio Michel Stecchi Bagno A Ripoli (Fi)

23 novembre 1991 Atletica Scheda Amedeo Vittorio Tessitori Pisa

7 ottobre 1994 Basket Scheda Irene Vecchi Livorno

10 giugno 1989 Scherma Scheda Alice Volpi Siena

15 aprile 1992 Scherma Scheda Lorenzo Zazzeri Firenze

9 agosto 1994 Nuoto Scheda

Atleti paralimpici

Nome e cognome Luogo e data di nascita Disciplina Giulia Aringhieri Livorno

31 maggio 1987 Sitting Volley Scheda Giulia Bellandi Pisa

4 maggio 1990 Sitting Volley Scheda Matteo Betti Siena

26 novembre 1985 Scherma Scheda Pier Alberto Buccoliero Manduria (Ta)

19 novembre 1987 Triathlon Scheda Eva Ceccatelli Pisa

2 maggio 1974 Sitting Volley Scheda Sara Cirelli Pisa

20 aprile 1991 Sitting Volley Scheda Simone Ciulli Firenze

9 maggio 1986 Nuoto Scheda Sara Morganti Castelnuovo

Garfagnana (Lu) 21 marzo 1976 Sport equestri Scheda Nicky Russo Montreal (Canada)

1 agosto 1974 Atletica Scheda Ambra Sabatini Grosseto

19 gennaio 2002 Atletica Scheda