Home

Cronaca

Olt avvia la consultazione per la modifica del Codice di Rigassificazione

Cronaca

26 Ottobre 2022

Olt avvia la consultazione per la modifica del Codice di Rigassificazione

I soggetti interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni

Livorno 26 ottobre 2022

OLT Offshore LNG Toscana comunica l’avvio della consultazione per la modifica del Codice di Rigassificazione.

Dal giorno 24 ottobre 2022 è infatti possibile consultare la proposta di modifica del Codice di Rigassificazione che riguarda: l’aggiornamento delle modalità richieste per la discarica di volumi di GNL superiori a 155.000 mcliq, la durata delle garanzie finanziarie richieste per la capacità continuativa e, con riferimento alla liquefazione virtuale, la possibilità – nel caso in cui le quantità di gas oggetto della transazione PSV siano riconducibili alla produzione di biometano – di riconoscere che quantità equivalenti di GNL all’interno del Terminale siano identificabili come bio-GNL.

Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni entro l’8 dicembre 2022.

La proposta di modifica del Codice di Rigassificazione pubblicata dalla Società è consultabile nella sezione commerciale del sito www.oltoffshore.it.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin