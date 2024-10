OLT: conclusa la manutenzione straordinaria del Terminale, FSRU Toscana lascia Marsiglia e rientra a Livorno

Home

1 Ottobre 2024

Livorno 1 ottobre 2024

OLT Offshore LNG Toscana comunica che le attività di manutenzione straordinaria del terminale FSRU Toscana si sono positivamente concluse. Il Terminale, in data odierna, ha lasciato Marsiglia e sarà rimorchiato per rientrare in Italia e raggiungere il sito al largo delle coste tra Livorno e Pisa, dove era precedentemente ormeggiato, per la sua re-installazione e la riconnessione al sistema gas. L’arrivo è previsto nella giornata di mercoledì 2 ottobre.

Dopo la prima parte delle attività di manutenzione a Genova nel mese di giugno, il Terminale è stato trasferito a Marsiglia, presso i Cantieri Navali della San Giorgio del Porto S.p.A., per terminare le attività di manutenzione straordinaria finalizzate alla sostituzione del cuscinetto del sistema di ancoraggio.

Al rientro a Livorno, nelle settimane a seguire, verranno svolte le attività propedeutiche alla riconnessione del sistema di ancoraggio e dei sistemi di collegamento del Terminale alla rete nazionale del gas.

Successivamente, è prevista una fase di raffreddamento dell’impianto, con la ricezione di un carico di GNL, finalizzato alla ripresa delle attività commerciali del Terminale, attualmente prevista per il 24 novembre.