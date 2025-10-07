Home

7 Ottobre 2025

Livorno 7 ottobre 2025 OLT lancia le prime aste per l’assegnazione della capacità del servizio Small Scale LNG

OLT Offshore LNG Toscana annuncia la pubblicazione della capacità disponibile per il nuovo servizio di Small Scale LNG (SSLNG). La documentazione è consultabile nell’area commerciale del sito di OLT: www.oltoffshore.it. Per la prima volta in Italia, le aziende interessate potranno partecipare a un’asta per l’assegnazione di slot dedicati a questo servizio.

Le aste si terranno il 29 ottobre 2025. Sarà messo a disposizione degli operatori un prodotto composto da 12 slot small scale da 7.500 metri cubi liquidi, che saranno distribuiti mensilmente da novembre 2025 a novembre 2026.

Operativamente, il servizio di SSLNG prevede la possibilità di caricare GNL dal Terminale su navi metaniere di piccole dimensioni che potranno rifornire, direttamente in mare, unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, oppure scaricare il combustibile nei depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo.

Inoltre, le caratteristiche dell’impianto consentiranno anche di ricevere GNL da piccole metaniere per essere poi rigassificato e immesso in rete (slot di discarica complementare). Tali slot saranno offerti in successive aste, una volta verificata la capacità di rigassificazione disponibile, su base infrannuale.

“Con la pubblicazione della capacità small scale e l’avvio delle prime aste dedicate, OLT compie un ulteriore passo nel percorso di crescita e diversificazione dei servizi offerti”, ha dichiarato Giovanni Giorgi, Amministratore Delegato di OLT. “Questa iniziativa – ha aggiunto Giorgi – rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese a vantaggio dello sviluppo della filiera del GNL in Italia che potrà favorire l’uso di combustibili a minor impatto ambientale, fornendo un contributo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e terrestre”.