16 Febbraio 2022

OLT Offshore LNG Toscana dona all’ospedale un manichino interattivo per simulazioni pediatriche

LIVORNO, 16 febbraio 2022

Si è svolta presso l’ospedale di Livorno, la conferenza stampa di presentazione del manichino interattivo per simulazioni pediatriche ad alta fedeltà, donato da OLT Offshore LNG Toscana, al reparto di Pediatria. Lo strumento, all’avanguardia e centrale nella gestione delle emergenze pediatriche, ha un valore di circa 30 mila euro.

“Le emergenze nel nostro settore sono fortunatamente eventi rari – ha spiegato Roberto Danieli, direttore del reparto di Pediatria – ma proprio per questo è ancora più necessario che il personale sia costantemente preparato a compiere quei gesti che in pochi attimi possono salvare la vita di un bambino. Servono decisioni rapide da prendere in qualsiasi condizione psicologica e ambientale. Anche a fare questo ci si può allenare e la medicina moderna ormai non può più fare a meno dalla simulazione ad alta fedeltà che sollecita l’effettuazione di errori cercando di mettere il personale davanti alle difficoltà meno prevedibili per sviluppare la capacità di reagire in tempi rapidi per evitare di farli nella realtà. Di questa nuova possibilità messa a disposizione più che del nostro reparto dei bambini e delle famiglie livornesi non possiamo che ringraziare OLT Offshore LNG Toscana che da molti anni rivolge le proprie attenzioni ai nostri bisogni. Questa generosa donazione rende la Pediatria di Livorno all’avanguardia nelle strumentazioni in questo campo”.

“L’impegno di OLT a sostegno dell’infanzia – ha dichiarato Giovanni Giorgi, uno dei due AD della Società presente alla conferenza stampa, l’altro è Maurizio Zangrandi – ricopre una parte molto importante delle nostre azioni di responsabilità verso il territorio. Tutte le persone della società, che assieme al collega Zangrandi amministriamo, credono fortemente nella collaborazione con la comunità per individuare, di comune accordo, quelli che sono i bisogni essenziali. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato, ancora di più, il nostro rapporto con l’ospedale di Livorno; oltre al manichino ad alta fedeltà, a supporto del programma di simulazione pediatrica, negli anni passati è stato acquistato e donato da parte di OLT un video laringoscopio”. Giorgi ha poi concluso osservando come “Oltre all’emergenza causata dalla pandemia, che ha acuito alcune necessità specifiche, non dovremmo mai dimenticare di supportare il Sistema Sanitario Nazionale, fulcro del diritto alla salute di tutti i cittadini”.

Il ruolo del manichino ad alta fedeltà. Da alcuni anni a Livorno, nell’ambito del network di simulazione pediatrica SimPNet coordinata dall’ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, è stato sviluppato un programma di simulazione ad alta fedeltà di emergenze pediatriche e neonatali, in cui bambino è sostituito da un sofisticato manichino interattivo in grado di riprodurre con elevata fedeltà le reazioni fisiologiche e vitali che il team dei professionisti sanitari potrà affrontare nella realtà.

“La simulazione pediatrica – conferma Andrea Petracchi, responsabile in reparto della simulazione pediatrica presente alla conferenza stampa assieme alla dottoressa Beatrice Gigantesco – permette di imparare nuove tecniche e di familiarizzare con apparecchi complessi in un ambiente sicuro, di ripetere più volte gli stessi scenari, spesso basati su casi reali che hanno creato difficoltà di gestione e di esercitarsi nel lavoro di gruppo con la possibilità di valutare al meglio la comunicazione, i processi decisionali e la gestione delle risorse. Il sistema Laerdal SimJunior è un simulatore pediatrico realistico a figura intera, che riproduce fedelmente le principali caratteristiche respiratorie, cardiache, neurologiche e circolatorie di un paziente pediatrico e fornisce feedback immediati, permettendo ai discenti di pensare in modo critico e regolare i propri interventi in modo appropriato”.

