4 Agosto 2020

OLT raggiunge 100 navi al Terminale

Il centesimo allibo si è svolto lo scorso 31 luglio

Livorno, 3 agosto 2020 – Con l’allibo dello scorso 31 luglio 2020, OLT raggiunge le 100 discariche di GNL presso il Terminale FSRU Toscana.

Cento carichi ricevuti da tutto il mondo. Presso il Terminale di OLT, infatti, è arrivato GNL proveniente dai maggiori Paesi esportatori quali: Algeria; Camerun; Egitt;, Guinea Equatoriale; Nigeria; Norvegia; Perù; Qatar; Trinidad e Tobago e Stati Uniti, oltre che da altri terminali europei (Spagna; Belgio e Olanda).

Un dato importante a testimonianza del contributo offerto da OLT nel garantire sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento di prodotto. In queste 100 operazioni di allibo sono stati scaricati complessivamente circa 13,8 milioni metri cubi liquidi di GNL.

Dall’ottobre del 2018 Il Terminale FSRU Toscana sta lavorando al 100% della capacità.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo – ha sottolineato Giovanni Giorgi, Amministratore Delegato di OLT. Un traguardo significativo non tanto per il numero quanto soprattutto per il modo con il quale lo abbiamo raggiunto. Cento operazioni svolte in totale sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Questo grazie alla professionalità del nostro team, sia di chi lavora in mare ma anche del personale a terra: senza di loro tutto ciò non sarebbe potuto accadere”. “Ovviamente – ha proseguito Maurizio Zangrandi, Amministratore Delegato di OLT – si tratta di un traguardo non di punto di arrivo. Come testimoniato dai risultati raggiunti con le ultime aste pluriennali, le prospettive sono ragionevolmente positive anche per il futuro. Tali risultati ci debbono spronare a rendere questa infrastruttura sempre più competitiva sul mercato, a servizio del Paese e pienamente sostenibile con il territorio nel quale operiamo”.

OLT Offshore LNG Toscana detiene la proprietà e la gestione commerciale del Terminale galleggiante di rigassificazione “FSRU Toscana”, ormeggiato a circa 22 chilometri al largo delle coste tra Livorno e Pisa. L’impianto è connesso alla rete nazionale attraverso un gasdotto di 36.5 km realizzato e gestito da Snam Rete Gas, di cui: 29.5 km circa in mare, 5 km nel Canale Scolmatore e i restanti 2 km sulla terraferma. Il Terminale ha una capacità di rigassificazione massima autorizzata pari a 3,75 miliardi di Sm3 annui, equivalente a circa il 5% del fabbisogno nazionale.