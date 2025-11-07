Cronaca 7 Novembre 2025

Oltraggiati i caduti della Meloria, distrutta la corona commemorativa, l’onorevole Chiesa ne invia una nuova

Si è svolto il 54° anniversario di commemorazione del disastro aereo della Meloria, avvenuto il 9 Novembre 1971, quando persero la vita 46 paracadutisti della 6a Compagnia “Grifi” del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” e 6 aviatori della Royal Air Force britannica.
Presso il Monumento ai Caduti a Banditella, é stata deposta una corona d’alloro.

Nella notte tra giovedi 6 e venerdì 7 novembre, la corona é stata distrutta da ignoti, oltraggiando la memoria dei nostri paracadutisti, e arrecando altro dolore alle loro famiglie.

Nella mattinata di domenica 9 novembre, per condannare fermamente un gesto così vile e vigliacco, i ragazzi di Gioventù Nazionale Livorno, deporranno una nuova corona d’alloro. Un omaggio dell’On. Paola Chiesa, Capogruppo in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati 

Confidiamo che anche il Sindaco Salvetti – che quasi mai si fa vedere alle cerimonie delle nostre forze armate – condanni fermamente quanto avvenuto.

E’ quanto dichiara Alessandro Palumbo – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

