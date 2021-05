Home

15 Maggio 2021

Oltre 100mila euro in un giorno, 4000 persone rispondono all’appello per Chri

Il 22enne ha perso entrambe le gambe in un incidente stradale

Livorno 15 maggio 2021

Raccolta fondi per Chri, il ragazzo 22enne che la sera del 22 maggio ha perso entrambe le gambe in un incidente stradale, grazie alla generosità di oltre 4000 persone ha superato i 100.mila euro in un giorno.

Sono per l’esattezza al momento in cui scriviamo, 103.532 euro.

Questi soldi serviranno a far si che cammini ancora con l’aiuto delle protesi e vederlo tornare a vincere sulla sua canoa alla quale ha dedicato tutta la sua vita.

Vista la gravità dell’entità del danno, l’amputazione è avvenuta sopra il ginocchio per entrambi gli arti, si presume che le protesi potrebbero costare anche più di 30 mila euro a gamba.

In più ci sarà un percorso di riabilitazione sia fisico che psicologico presso centri specializzati, le spese per poter rendere casa sua agevole per una sedia a rotelle, compare una macchina che sia in grado di far salire, portare o far guidare una persona con la sua disabilità e molto altro.

L’obiettivo è raggiungere una cifra tale da coprire tutte le spese o comunque il più possibile.

Ogni minimo aiuto è ben accetto e non sarà mai dimenticato – scrivono gli amici di Christian che hanno organizzato la raccolta

Chi volesse aiutare Christian può farlo con una donazione su gofundme cliccando sul seguente link

