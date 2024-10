Home

16 Ottobre 2024

Livorno 16 ottobre 2024 – Oltre 18mila articoli da fumo sequestrati a un Minimarket

Nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, estremamente importanti sono i servizi a tutela dei Monopoli di Stato svolti dalle Fiamme Gialle, anche a fini di salvaguardia della concorrenza leale tra operatori economici e rispetto delle regole di mercato.

In questo ambito, i militari del Gruppo di Livorno hanno individuato un minimarket ubicato in centro città che deteneva e poneva in vendita un numero significativo di filtri e cartine per sigarette, ma senza avere la prevista autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato.

I Finanzieri hanno quindi proceduto ad effettuare il sequestro amministrativo di 1.056 filtri e 17.669 cartine per sigarette, verbalizzando il responsabile dell’attività, il quale ora andrà incontro anche ad una sanzione amministrativa, nel massimo superiore ad oltre 3.300 euro.