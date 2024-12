Home

3 Dicembre 2024

Oltre 2 milioni di euro al Mascagni, l’On. Tenerini (FI): un sostegno concreto alla cultura e ai giovani talenti

Roma, 3 dicembre 2024 Oltre 2 milioni di euro al Mascagni, l’On. Tenerini (FI): un sostegno concreto alla cultura e ai giovani talenti

“È con grande soddisfazione che annuncio lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato dalla ministra Anna Maria Bernini, destinati al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Un investimento cruciale per la crescita culturale della nostra città e per il futuro dei nostri giovani,”* dichiara l’onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia.

Questi fondi, che superano i 2 milioni di euro, saranno utilizzati per progetti di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, tra cui la realizzazione di un nuovo auditorium presso l’ex Cinema-Teatro Lazzeri. Questo spazio multifunzionale rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti del conservatorio e per l’intera comunità livornese, contribuendo a rafforzare il ruolo del Mascagni come polo di eccellenza musicale.

*”La cultura è una risorsa strategica per il rilancio economico e sociale del nostro Paese. Investire nei conservatori significa dare strumenti concreti ai nostri giovani talenti e promuovere il patrimonio musicale italiano, riconosciuto e ammirato in tutto il mondo. Grazie all’impegno del ministro Bernini, Livorno potrà continuare a essere un centro d’eccellenza per la musica e la cultura,”* sottolinea l’onorevole Tenerini.

Questo intervento dimostra che il Governo è al fianco delle realtà culturali e formative del Paese, riconoscendo il loro valore strategico per il futuro dell’Italia. *”Continuerò a lavorare affinché il nostro territorio riceva l’attenzione che merita e per sostenere iniziative che promuovano lo sviluppo culturale, formativo e sociale della città di Livorno,”* conclude l’onorevole Tenerini.