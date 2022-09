Home

Cronaca

Oltre 20 irregolari liberi sul territorio italiano perchè rifiutano il tampone. A loro carico solo una denuncia

Cronaca

8 Settembre 2022

Oltre 20 irregolari liberi sul territorio italiano perchè rifiutano il tampone. A loro carico solo una denuncia

Livorno 8 settembre 2022

Cascano veramente le braccia in questa Italia dove di fronte alla giustizia si trova sempre una scappatoia.

Se sei un clandestino sul suolo italiano e ti rifiuti di fare il tampone, non vieni rimpatriato.

E’ purtroppo una nota dolente ben conosciuta dalle forze dell’ordine che di fronte ad un rifiuto del tampone “vengono disarmate”.

Una vergogna, e ancora un colpo ai cittadini onesti di questo paese, costretti magari a subire anche dei reati da parte di queste persone che hanno rifiutato il tampone.

A sollevare questa triste situazione che perpetua e legittima l’illegalità è la Questura che in un comunicato, senza nessun commento di polemica, fa il bilancio delle operazioni di sicurezza svolte in questi ultimi giorni.

Nell’elenco dei dei risultati ottenuti si legge:

“Oltre 20 gli immigrati irregolari denunciati che tuttavia non è stato possibile inviare ai centri di rimpatrio perchè avevano fatto opposizione al tampone anticovid, senza che le forze dell’ordine potessero operare azioni per vincere la resistenza non previste dalla legge”.

In pratica chi è all’interno del centro di rimpatrio, ci vive fino a quando non viene rimandato a casa. Si crea così una comunità protetta dove il covid non viene portato da altri clandestini provenienti dall’esterno; chi vi entra infatti deve risultare negativo al tampone. Si protegge dunque giustamente questa comunità ma non si prevede soluzioni alternative per chi non fa il tampone.

Ora queste oltre 20 persone che non dovrebbero essere in Italia e che sono state trovate durante i controlli in via Giordano Bruno, nel quartiere di Fiorentina, tornato alla ribalta per la sua situazione di spaccio, occupazioni etc etc non sono nel centro di rimpatrio, non sono in carcere; hanno solo una denuncia.

E ora? Dopo la denuncia sono nuovamente a giro per la città. Dove andranno a dormire? da altri amici illegali in case occupate o andranno ad occupare altre case? Come camperanno senza un lavoro? Potrebbero persino darsi allo spaccio o dedicarsi anche ai furti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin