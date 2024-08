Home

Attualità

Oltre 2600 lavoratori impiegati irregolarmente presso alberghi in tutta Italia, Gdf Livorno sequestra di 10 milioni di euro

Attualità

14 Agosto 2024

Oltre 2600 lavoratori impiegati irregolarmente presso alberghi in tutta Italia, Gdf Livorno sequestra di 10 milioni di euro

Livorno 14 agosto 2024 – Oltre 2600 lavoratori impiegati irregolarmente presso alberghi in tutta Italia, Gdf Livorno sequestra di 10 milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Livorno, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un articolato provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Livorno, che dispone l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di 10 milioni di Euro, nei confronti di un’associazione per delinquere operante nel settore turistico-alberghiero.

In particolare, con il provvedimento in parola, la citata Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro, diretto e “per equivalente”, delle disponibilità finanziarie degli indagati, delle società coinvolte e dei relativi beni mobili e immobili.

In dettaglio, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Livorno, mediante complesse indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura labronica e scaturite da autonoma attività info–investigativa, hanno individuato un sodalizio criminale che, attraverso un meccanismo di cd. “interposizione fittizia”, ha fatto gravare su alcune società cartiere (dichiarate fallite) ingenti debiti verso l’Erario per oneri sociali e altri tributi mai versati, a vantaggio delle società “a monte” riconducibili ai responsabili oggetto della misura. L’indebito risparmio è stato quindi reinvestito nell’acquisto di altre attività economiche e immobili di pregio; peraltro in tale contesto è emerso come il sodalizio, tramite le cennate “architetture societarie”, abbia impiegato irregolarmente presso alberghi in tutta Italia oltre 2.600 lavoratori.

All’esito delle indagini il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Livorno, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica alla sede, ha disposto il sequestro del profitto dei reati contestati.

Oltre 2600 lavoratori impiegati irregolarmente presso alberghi in tutta Italia, Gdf Livorno sequestra di 10 milioni di euro