29 Maggio 2023

Oltre 380 visite gratuite all'evento Medici in Piazza del Lions Club Livorno host

Livorno 29 maggio 2023

Sabato 27 maggio si è tenuto con grande successo l’evento “Medici In Piazza” in Piazza Cavour a Livorno.

Questa iniziativa, organizzata dal Lions Club Livorno Host, ha offerto prestazioni mediche gratuite alla comunità, confermando la sua missione di promuovere la salute e il benessere di tutti.

Dalle 9:30 alle 18:00, volontari e medici hanno lavorato instancabilmente per garantire il maggior numero possibile di visite mediche. Quest’anno, l’evento ha adottato una formula rinnovata, in collaborazione con SVS Livorno, Misericordia Livorno, Distretto Lions Toscana 108LA, la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Lab33 e Croce Rossa Livorno. Grazie a questa collaborazione preziosa, le visite si sono svolte principalmente all’interno di camper e altri mezzi motorizzati appositamente forniti per l’evento. Questa soluzione ha creato un ambiente sicuro e confortevole per i partecipanti, garantendo la continuità dell’assistenza medica.

Durante la giornata sono state offerte numerose tipologie di visite mediche, tra cui elettrocardiogrammi, ecografie della tiroide e dell’aorta addominale, pediatria, dermatologia, valutazione del rischio diabetico, screening della fibrillazione atriale (riservata agli over 65 anni), audiometria, spirometria e ortopedia.

Complessivamente, sono state effettuate oltre 380 visite, dimostrando l’impegno e la dedizione di tutti i partecipanti.

Il presidente del Lions Club Livorno Host, Stefano Pampaloni, ha dichiarato: “Medici In Piazza è uno dei migliori service del nostro club. È un servizio estremamente utile per la gente della nostra città, e siamo estremamente felici per la grande partecipazione della nostra comunità in questa importante giornata dedicata alla prevenzione e alla cura della salute. Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’impegno dei nostri soci e alla collaborazione dei professionisti medici (soci e non), senza i quali non avremmo potuto realizzare un evento così significativo”.

L’evento “Medici In Piazza” si conferma quindi un’importante iniziativa di promozione della salute che testimonia l’impegno del Lions Club Livorno Host per il benessere della comunità.

