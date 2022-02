Oltre 500 studenti in piazza: “abbiamo ottenuto un tavolo serio di confronto fra studenti e istituzioni” (Foto e video)

Home

18 Febbraio 2022

Livorno 18 febbraio 2022

Si è svolta questa mattina a Livorno la manifestazione studentesca alla quale hanno partecipato più di cinquecento studenti

Le richieste al centro della protesta degli studenti: riforma della maturità, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica

“Chiudiamo una prima fase delle proteste, la protesta è inizia ma non finisce oggi. Oggi archiviamo le occupazioni e l’autogestione ma le istituzioni stiano molto attente perchè non è che da domani si possono dimenticare di noi Le autogestioni hanno già dato un frutto, gli studenti di Livorno hanno incontrato il ministero ed abbiamo ottenuto quello che volevamo, un tavolo serio di confronto fra studenti e istituzioni” E’ quanto dichiarato in piazza questa mattina da un rappresentante degli studenti

(Video) Le autogestioni hanno dato frutto abbiamo ottenuto un tavolo di confronto fra studenti e istituzioni

(Video) Il corteo degli studenti



(Video) Manifestazione studentesca, Martina, rappresentante di istituto dell’Enriques racconta dell’occupazione e dell’intervento delle forze dell’ordine



(Video) Manifestazione studentesca, le parole di Caterina, rappresentante di istituto del Niccolini Palli



