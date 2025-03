Home

Cronaca

Oltre due chili di hashish nello scooter, arrestato 38enne livornese. “Brutti momenti per passeggero estraneo ai fatti”

Cronaca

22 Marzo 2025

Oltre due chili di hashish nello scooter, arrestato 38enne livornese. “Brutti momenti per passeggero estraneo ai fatti”

Livorno 22 marzo 2025; Oltre due chili di hashish nello scooter, arrestato 38enne livornese. “Brutti momenti per passeggero estraneo ai fatti”: attenti a chi viaggia con voi

Il passeggero, estraneo ai fatti, ha vissuto momenti di tensione: attenti a chi viaggia con voi

Nel pomeriggio del 18 marzo, la Polizia di Stato di Livorno ha arrestato un 38enne livornese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo trasportava oltre due chili di hashish nascosti nel sottosella del suo scooter.

L’operazione è scattata intorno alle 15:00 in via del Mare, quando una pattuglia della Sezione Volanti ha fermato per un controllo un scooter con due persone a bordo, diretto verso viale Italia. Durante la verifica, gli agenti hanno notato il forte stato di agitazione del conducente e, soprattutto, un intenso odore di hashish provenire dal veicolo.

A quel punto, la Polizia ha deciso di ispezionare il mezzo, scoprendo nel sottosella una busta contenente quattro confezioni avvolte in cellophane, all’interno delle quali erano nascosti 20 panetti di hashish. Gli esami condotti dalla Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di sostanza stupefacente per un peso complessivo di oltre due chilogrammi.

Entrambi gli occupanti del mezzo sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. Il passeggero, risultato completamente estraneo ai fatti, ha vissuto momenti di forte tensione, dovendo giustificare la propria posizione e dimostrare di non essere coinvolto nell’attività illecita. Questa situazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione a chi si sceglie come compagno di viaggio.

Il proprietario dello scooter, invece, è stato arrestato e si trova in attesa di giudizio per direttissima.