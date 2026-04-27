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“Oltre”, il Premio Rotonda guarda ai giovani: al via lo spin-off per i licei artistici toscani

Cronaca

27 Aprile 2026

“Oltre”, il Premio Rotonda guarda ai giovani: al via lo spin-off per i licei artistici toscani

Livorno 27 aprile 2026 “Oltre”, il Premio Rotonda guarda ai giovani: al via lo spin-off per i licei artistici toscani

Livorno punta sui talenti emergenti e lo fa rilanciando una delle sue tradizioni culturali più importanti. La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti ha infatti presentato “Oltre”, lo spin-off del Premio Rotonda Città di Livorno 2026 interamente dedicato alle studentesse e agli studenti dei licei artistici della Toscana.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: offrire spazio e visibilità alla creatività delle nuove generazioni, invitandole a superare i confini dell’espressione convenzionale. Il tema scelto, “Oltre”, rappresenta infatti una vera e propria sfida artistica: andare al di là delle apparenze, esplorare nuove dimensioni e raccontare il mondo attraverso linguaggi personali e innovativi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle installazioni.

Il progetto si inserisce nel solco di una manifestazione storica come il Premio Rotonda, nato nel 1953 da un’idea di Mario Borgiotti e divenuto negli anni uno degli appuntamenti più longevi e affascinanti del panorama artistico europeo. Ogni estate, la pineta della Rotonda d’Ardenza si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, capace di coniugare la tradizione della pittura en plein air con le forme più contemporanee dell’arte.

“Oltre” ne rappresenta oggi una naturale evoluzione, con uno sguardo rivolto al futuro. Non a caso, il bando pone una precisa condizione: le opere dovranno essere frutto esclusivo della creatività umana. Non sono infatti ammesse produzioni realizzate, anche solo in parte, con strumenti di intelligenza artificiale generativa. Una scelta che sottolinea il valore dell’intuizione, della ricerca personale e del percorso creativo autentico.

Le opportunità per i partecipanti sono concrete e significative. Una giuria qualificata selezionerà fino a 20 opere che entreranno a far parte di una mostra virtuale permanente sul sito della Fondazione. Tra queste, cinque finaliste avranno accesso diretto all’esposizione ufficiale del Premio Rotonda nell’agosto 2026, entrando così in un contesto artistico di grande prestigio e visibilità.

La partecipazione è aperta a studenti e collettivi maggiorenni iscritti ai licei artistici della Toscana. Le candidature dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 30 giugno 2026.

Con “Oltre”, Livorno conferma la propria vocazione culturale e rilancia una sfida importante: investire sui giovani, offrendo loro strumenti, spazi e occasioni per emergere. Un invito a guardare avanti, ma anche dentro sé stessi, alla ricerca di un linguaggio artistico capace di lasciare il segno.

Info e Bando: fondazionetrossiuberti.org