Eventi

12 Novembre 2024

“Oltre il quotidiano, sfumature di luce e paesaggi”, in mostra gli incredibili acquerelli di Frank Paradisi

Livorno 12 novembre 2024 “Oltre il quotidiano, sfumature di luce e paesaggi”, in mostra gli incredibili acquerelli di Frank Paradisi

Inaugurerà venerdì 15 novembre alle ore 17.30 negli spazi espositivi di Extra Factory in

piazza della Repubblica, angolo Pina d’Oro a Livorno, la mostra dell’artista Frank Paradisi.

La mostra dell’artista livornese è un viaggio emozionante attraverso insoliti angoli cittadini

e paesaggi rurali, resi con straordinaria maestria grazie alla tecnica dell’acquerello. Frank

Paradisi, nato nel 1977 e formatosi nella «bottega» del Maestro Marc Sardelli, ha saputo

sviluppare un tratto distintivo che lo posiziona tra i più raffinati interpreti contemporanei

di questa tecnica pittorica.

Ogni opera cattura l’essenza dell’ambiente urbano e della serenità della campagna,

creando un dialogo visivo tra il fascino dell’architettura storica e la quiete della natura

circostante. I dipinti di Paradisi sono finestre aperte su angoli nascosti e silenziosi, su

vicoli ombreggiati e piazze soleggiate, con dettagli che raccontano storie di ieri e di

oggi. Le delicate sfumature dell’acquerello restituiscono la luminosità dei paesaggi

toscani e degli scorci livornesi omaggiando la semplicità e la bellezza delle scene

quotidiane. Paradisi riesce a trasmettere una sensazione di intimità e quiete, invitando

l’osservatore a immergersi nelle atmosfere sospese dei suoi paesaggi. Con la sua tecnica

meticolosa e un uso sapiente della luce, Paradisi infonde vita a ogni opera, che sembra

quasi respirare, rivelando l’essenza profonda dei luoghi ritratti.

La mostra rappresenta un tributo alla sua maestria, con opere che raccontano il fascino

di Livorno, dei suoi dintorni e non solo, ma anche degli angoli più insoliti, resi con

una nitidezza e una profondità che solo l’acquerello, nelle mani di un vero artista, può

offrire. Grazie a un percorso artistico che lo ha portato a esporre in mostre nazionali

e internazionali, Frank Paradisi ha consolidato la sua reputazione come Maestro

dell’acquerello. Questa esposizione è un’opportunità per scoprire il suo impegno nel

celebrare, attraverso ogni pennellata, la bellezza nascosta del territorio e l’essenza dei

paesaggi e delle architetture, offrendo una visione intima e poetica del mondo che ci

circonda.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 15 novembre la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino

a mercoledì 27 novembre con orario 10.00-12.00 e 17.00-19.30 (escluso il martedì e la

domenica mattina)

