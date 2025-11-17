Home

17 Novembre 2025

17 Novembre 2025

"Oltre il Silenzio" Un'Accademia Navale di Livorno come Faro nella Lotta contro la Violenza sulle Donne

Livorno 17 novembre 2025 Oltre il Silenzio: Un’Accademia Navale di Livorno come Faro nella Lotta contro la Violenza sulle Donne

Il progetto di formazione, cultura e solidarietà Vienna sul Lago, giunto alla sua XXIX edizione, conferma il suo impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza sulle donne.

Quest’anno, l’Accademia Navale di Livorno ospiterà l’incontro “Oltre il silenzio: la forza di una scelta, la responsabilità di un futuro”, un’occasione unica di confronto e riflessione tra 29 giovani donne e gli Aspiranti Guardiamarina dell’Accademia.

L’incontro, guidato dalla psicoterapeuta Eugenie Alderisio, affronterà la violenza di genere, la prevenzione e l’importanza dell’educazione e della responsabilità individuale nella costruzione di una cultura del rispetto.

Il Gran Finale alla Venaria Reale

Il progetto culminerà sabato 22 novembre con la serata di beneficenza “Il Gran Ballo della Venaria Reale” alla Reggia Sabauda di Venaria, un evento esclusivo che rappresenta il gran finale di un percorso di solidarietà e impegno civile.

Il Ballo, organizzato in collaborazione con il progetto Scarpette Rosse, avrà lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività contro la violenza sulle donne e promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere.

L’evento sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di unire le forze, sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per cause nobili.

Un invito al cambiamento

La scelta di partecipare a questi eventi è un segno di impegno attivo verso un futuro migliore.

“Oltre il silenzio: la forza di una scelta, la responsabilità di un futuro” invita tutti a riflettere sull’importanza delle proprie azioni quotidiane, siano esse piccole o grandi, nel creare una cultura di rispetto e parità.

L’incontro di Livorno e il Gran Ballo della Venaria Reale sono due momenti cruciali in un percorso che ha l’ambizione di far crescere le future generazioni come portatrici di valori positivi e di cambiamento.

