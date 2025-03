Home

Cronaca

“Oltre l’apparenza”: un viaggio nella generazione del ’76 tra nostalgia e riflessioni sul presente. Prefazione di Fornaciari e forse anche un documentario

Cronaca

31 Marzo 2025

“Oltre l’apparenza”: un viaggio nella generazione del ’76 tra nostalgia e riflessioni sul presente. Prefazione di Fornaciari e forse anche un documentario

Livorno 31 marzo 2025 “Oltre l’apparenza”: un viaggio nella generazione del ’76 tra nostalgia e riflessioni sul presente

Un nuovo scrittore si affaccia sulla scena letteraria a Colle e il suo libro, “Oltre l’apparenza”, promette di essere molto più di un semplice racconto autobiografico.

Andrea Auteri, autore dell’opera, affronta con uno sguardo lucido e al tempo stesso nostalgico alcuni temi che hanno segnato un’intera generazione: quella del 1976, cresciuta con gli zaini Invicta sulle spalle, la leva militare obbligatoria, il berlusconismo visto da una prospettiva livornese e l’inevitabile scomparsa delle botteghine di quartiere.

A impreziosire il libro c’è la prefazione curata dall’attore livornese Pietro Fornaciari, che con il suo stile personale ha voluto offrire una riflessione sui temi trattati, conferendo ulteriore profondità al testo. Ma non è tutto: proprio il confronto con i contenuti del libro ha acceso l’interesse di Fornaciari e del regista Andrea Fenu, che stanno valutando la possibilità di realizzare un cortometraggio ispirato al testo.

Durante un recente incontro in vista della futura pubblicazione, l’autore ha espresso la sua gratitudine verso chi lo ha sostenuto nel progetto: oltre a Fornaciari e Fenu, anche la scrittrice Elisa Giordano, che ha contribuito alla parte strutturale dell’opera.

Tra memoria e attualità, “Oltre l’apparenza” si propone come un libro che farà riflettere su come la società sia cambiata nel corso degli anni, ponendo domande scomode e aprendo una finestra su un passato che, per molti, è ancora vivo nel presente.