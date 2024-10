Home

"Oltre lo Stato", convegno dei templari con l'ex ministro Trenta

7 Ottobre 2024

7 Ottobre 2024

"Oltre lo Stato", convegno dei templari con l'ex ministro Trenta

Livorno 7 ottobre 2024 – “Oltre lo Stato”, convegno dei templari con l’ex ministro Trenta

Il prossimo 26 ottobre 2024, alle ore 10.00, la Sala “Ferretti” della Fortezza Vecchia di Livorno ospiterà un convegno di grande rilevanza, organizzato dall’Ordine dei Cavalieri Templari (O.S.M.T.H. – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani), Gran Priorato d’Italia, con il patrocinio dell’Accademia Templare di Roma e dell’Associazione Culturale “Lo Sguardo cosmopolitico”. L’evento, dal titolo “Oltre lo Stato. La nuova fisionomia dello Stato tra dinamiche globali e frammentazione interna”, si concentrerà su uno dei temi più attuali del nostro tempo: l’evoluzione dello Stato in un contesto globale e le sfide interne che minano la sua coesione.

L’iniziativa, che fa parte del programma culturale 2024-2025 della Commenda di Livorno “Nostra Signora delle Vittorie”, vedrà la partecipazione di autorevoli esperti del settore e rappresenta un momento di riflessione su questioni di grande attualità, quali la sovranità, la frammentazione interna degli Stati e l’influenza delle dinamiche globali sui sistemi di governo.

Interventi di prestigio:

Tra i relatori di spicco, figura l’On. Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, nota per il suo contributo alla missione UNIFIL in Libano, dove ha prestato servizio come Capitano nel 2009. La presenza dell’ex ministro testimonia l’importanza del dibattito e l’interesse di personalità di primo piano per l’analisi delle trasformazioni contemporanee dello Stato.

Accanto a lei, prenderanno parte al convegno il Prof. Gianfranco Lizza, già docente di Geopolitica all’Università “La Sapienza” di Roma, il Prof. Sergio Masini, storico ed ex dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Prof. Fabio Pacini, ricercatore di Diritto Pubblico dell’Università della Tuscia.

Questi illustri esperti forniranno una visione ampia e approfondita su come le dinamiche globali stiano cambiando il volto dello Stato moderno e come la frammentazione interna rappresenti una minaccia alla sua integrità.

Il convegno, inizialmente programmato per giugno 2024 e successivamente posticipato a causa di impegni elettorali, offre un’importante opportunità per riflettere sul futuro dello Stato in un’epoca di crisi e trasformazioni. La Commenda di Livorno, da sempre attenta a tematiche di rilevanza sociale e culturale, continua così a promuovere eventi di alto profilo che possano stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle istituzioni locali.

Il convegno “Oltre lo Stato” si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato ad approfondire i cambiamenti che stanno ridefinendo il ruolo dello Stato nel XXI secolo e le nuove sfide che esso dovrà affrontare.

