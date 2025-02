Home

Sport

Pattinaggio

Oltre venti pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno al trofeo Kinzica di Pisa (Foto)

Pattinaggio

22 Febbraio 2025

Oltre venti pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno al trofeo Kinzica di Pisa (Foto)

Livorno 22 febbraio 2025 Oltre venti pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno al trofeo Kinzica di Pisa

Nell’impianto di Pisa presso la Polisportiva Accademy si è svolto il Trofeo Kinzica dove per la polisportiva La Rosa Livorno oltre venti atlete hanno presentato il loro programma di gara conquistando anche medaglie prestigiose, In contemporanea si svolgeva una garetta sociale presso la pista della polisportiva La Rosa Livorno dove altri quaranta atleti disputavano la loro prima esibizione.

Al trofeo Kinzica abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Nella categoria ROSSO BASIC classe 2015 conquista l’ oro Baggiani Emily, seguita da Romanelli Adele al settimo posto, Pastorella Diana, Piccioliti Azzurra e Barontini Alessia al decimo, undicesimo e dodicesimo posto.

Nella categoria UGA ROSSO START conquistano l’ oro Ferrigno Eleonora e l’ argento Angeli Anita.

Nella categoria UGA ROSSO ORSETTO quarta posizione per Ughi Chiara

Nella categoria FORMULA PROMO B un quarto posto per Guarducci Nina e un sesto posto per Rossi Camilla.

Nella categoria FORMULA PROMO C Gentili Vittoria sesta, Guarducci Eva settima e Vincenti Martina ottava.

Nella categoria FORMULA 4 D argento per Solinas Bianca e bronzo per Battini Michelle

Nella categoria FORMULA 5 Argento per Iiriti Linda

Nella categoria FORMULA 2 D bronzo per Lavoratori Sofia

Nella categoria FORMULA 1 D Morelli Lisa conquista la sesta posizione

Nella categoria FORMULA 2 C Verdone Giorgia argento e Bertini Olivia Matilde quarta posizione.

Nella categoria FORMULA 3 quarta posizione per Zannotti Chiara e quinta posizione Barretta Francesca.

Queste atlete sono state accompagnate a scendere in pista dall’allenatrice Viola Barni.

A Livorno invece presso la pista di pattinaggio all’ aperto, hanno conquistato il numeroso pubblico, le mini atlete di classe 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e anche qualche bambina più grande, tutte alla loro prima esperienza di pattinaggio; dopo anni anche due maschietti hanno preso parte a questa manifestazione, con la speranza che proseguono e portano in avanti anche la presenza maschile in questo sport che spesso fa fatica a reclutare presenze. Ad accompagnare tutti questi atleti sono state le insegnanti Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti che seguono i corsi di chi si approccia per le prime volte nel mondo rotellistico.