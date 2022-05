Home

6 Maggio 2022

Omaggio a Voltolino Fontani, presentazione del libro “Sete Ritmica”

Livorno 6 maggio 2022

Sabato 7 maggio alle 16,30 nella sala Rossa di Villa Mimbelli

Livorno, 5 maggio 2022 – Sabato 7 maggio alle 16,30 nella sala Rossa di Villa Mimbelli (Museo Fattori, Via S. Jacopo in Acquaviva 65) sarà presentato “Sete ritmica, dal colore alla poesia”, un volume di poesie scritto a quattro mani da Adila Fontani, figlia del pittore Voltolino, e da Dario Menicucci.

Edito da G.C.L. Edizioni, il volume nasce da un’idea di Adila Fontani che, in collaborazione con Dario Menicucci, ha realizzato un libro di poesie ma anche una sorta di catalogo d’arte.

Un volume con belle riproduzioni di sessantatrè opere significative di Fontani, delle quali una ventina inedite, commentate in poesia da parte di ognuno dei due poeti, col loro stile diverso ma non in contrasto, vale a dire più descrittivo Menicucci, più incline alla sintesi Fontani, che ha corredato anche ogni opera di un haiku in stile giapponese.

Ma non mancano altri contributi su Voltolino, come quello di Martina Corgnati, tratto, su sua autorizzazione, dalla presentazione orale fatta nella stessa Villa Mimbelli nel 2014, in occasione della presentazione della monografia digitale a sua firma “Voltolino Fontani, un percorso”.

Questo tipo di omaggio, indubbiamente originale, mancava a Voltolino, che sicuramente lo avrebbe apprezzato in quanto si è sempre cimentato in tutti i diversi tipi di linguaggi artistici, scrivendo spesso poesie su alcuni suoi quadri, soprattutto nella giovinezza.

Introdurrà la presentazione la giornalista Rossella Falchini, mentre reciterà alcune poesie significative Isabella Rossi, nipote di Voltolino. Interverranno gli autori.

Ingresso all’evento libero e gratuito

