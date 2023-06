Home

Eventi

“Omaggio alla Dinastia de Larderel”, le iniziative

Eventi

15 Giugno 2023

“Omaggio alla Dinastia de Larderel”, le iniziative

Livorno 15 giugno 2023

Si svolgeranno venerdì 23 e domenica 25 giugno le iniziative di “Omaggio alla Dinastia de Larderel, espressione di emigrazione, genialità, modernità industriale, arte, musica e cultura”.

La manifestazione, voluta per ricordare quanto questa famiglia ha rappresentato per Livorno e per la Toscana dal punto di vista scientifico, economico e culturale, è organizzata dall’Associazione Accademia degli Avvalorati con la collaborazione di Opera Laboratori e Sillabe e con il patrocinio di vari enti e istituzioni del territorio.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Comunale dall’assessore alla cultura Simone Lenzi, dal maestro Massimo Signorini presidente dell’Associazione Accademia degli Avvalorati e da Graziano Pacini ex sindaco di Pomarance e presidente della locale Filarmonica Giacomo Puccini.

In allegato la storia di De Larderel e qui sotto, la locandina con il programma dettagliato delle due giornate.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin